историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
25 июня, 10:30
Малафеев: сборная России успешно сыграет с уругвайцами, если "выключит" Кавани и Суареса
Вячеслав Малафеев
© Евгений Асмолов/ТАСС
Ближайшие матчи
25 июня, 17:00
Групповой этап
УругвайРоссия
25 июня, 17:00
Групповой этап
Саудовская АравияЕгипет
25 июня, 21:00
Групповой этап
ИранПортугалия
расписание всех игр
Бывший вратарь петербургского "Зенита" оценил шансы команды Станислава Черчесова на первое место в группе А чемпионата мира

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу имеет шансы на успех в игре чемпионата мира с командой Уругвая, для этого подопечным Станислава Черчесова нужно "выключить" из игры нападающих соперника Эдинсона Кавани и Луиса Суареса. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита", заместитель спортивного директора санкт-петербургского клуба бывший вратарь Вячеслав Малафеев.

В понедельник россияне проведут заключительный матч в группе А против команды Уругвая. Сборная России займет первое место в группе, если не проиграет. Встреча пройдет в Самаре, начало - 17:00 мск. В 1/8 финала россияне сыграют с одной из команд из группы В: Испании, Португалии или Ирана.

"Сборная России играет достаточно дисциплинированно, по статистике, помимо забитого мяча, ни одного удара в створ ворот [Игоря] Акинфеева не было, то есть мы практически не даем бить. Стоимость всей команды Уругвая - 400 млн евро, а у нас - около 140 млн, и Кавани с Суаресом стоят, как одна сборная России. Но если этих двоих "выключить", то может получиться такой же матч, как с Египтом, когда [Мохаммеду] Салаху не удалось ничего показать", - сказал Малафеев.

По словам Малафеева, есть основания считать, что россияне в предстоящей игре добьются положительного результата. "Я делаю выводы из того, что сборная России хорошо начала групповой этап и чувствует в себе силы, в отличие от Уругвая, который со скрипом обыгрывает своих оппонентов. Соперник показал в предыдущем отборочном цикле, что любит играть в атаку, при этом дает бить по своим воротам, часто ошибается. У них присутствует присущий латиноамериканским командам авантюризм", - отметил Малафеев.

Дальше будет сложнее

В первых двух матчах чемпионата мира россияне победили команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).

"У россиян от любви до ненависти один шаг. Если до начала чемпионата мира все сборную России "поливали" на чем свет стоит, то после двух достаточно убедительных побед над пусть и не самыми сильными сборными все начинают верить в чудо. Мы, безусловно, верим в нашу сборную, но впереди команды, которые будут стоить под один миллиард. Это из той же серии, когда российские клубы играют против европейских грандов - "Реала", "Барселоны", "Манчестер Юнайтед", где стоимость игроков и их мастерство достаточно высоки", - подчеркнул Малафеев.

Специалиста радует, что на нынешнем турнире еще не было ни одной нулевой ничьей. "Футбол достаточно сложен в плане тактики, стратегии. Но есть основное - это голы. И если они есть, болельщикам это нравится, телевидение это любит, это только поднимает уровень чемпионата мира и уровень футбола в целом", - отметил он.

"В футболе бывают чудеса, бывает то, что мы видели на этом чемпионате мира, - испанцы и португальцы с трудом обыгрывают команды Ирана и Марокко, Аргентина теряет очки. Фавориты оступаются, Бразилия в добавленное время обыгрывает Коста-Рику. Непредсказуемых исходов много, и в дальнейшем мы увидим, возможно, еще что-то необычное. Этим и привлекателен мировой футбол, эти форумы, на которые приезжают сильнейшие сборные мира", - добавил Малафеев.

Чемпионат мира в России завершится 15 июля.

Смотрите также
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"Кавани: перед уругвайцами стоит цель выиграть все матчи в группе ЧМ-2018Суарес: уругвайцам нужно проанализировать ошибки при подготовке к игре с россиянами
Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
От Муслеры до Суареса: звездный состав сборной Уругвая на ЧМ
25 июня, 12:19
Тренер: опыт игры на чемпионате мира поможет дальнейшему развитию перуанского футбола
25 июня, 12:16
"Картонный Хавьер" прокатился на танке в Музее военной техники в Свердловской области
25 июня, 12:09
Гости из 60 стран посетили Нижний Новгород в дни матчей ЧМ-2018 в городе
25 июня, 12:05
Около 10 тыс. болельщиков ожидается в фан-зоне Сочи на трансляции матча Россия-Уругвай
25 июня, 11:57
Эрмитажный кот Ахилл вошел в число лучших предсказателей чемпионата мира по футболу
25 июня, 11:51
Открытые в 2018 году стадионы ЧМ по футболу получили "зеленые" сертификаты
25 июня, 11:49
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White