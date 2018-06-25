Всего стадион "Самара-Арена", на котором пройдет матч, вмещает почти 45 тыс. человек

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Порядка 1,7 тыс. уругвайских болельщиков посетят матч чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и России. Об этом в журналистам сообщили в департаменте информационной политики Самарской области.

"Около 1,7 тыс. уругвайских болельщиков посетят матч Россия - Уругвай", - сказали в департаменте.

Всего стадион "Самара-Арена", на котором пройдет матч, вмещает почти 45 тыс. человек.

Встреча сборных России и Уругвая состоится 25 июня, начало - 17:00 мск. После двух туров обе сборные обеспечили себе места в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы.