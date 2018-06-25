Футболист сборной Англии Уокер пообещал оплатить татуировку болельщику команды

Болельщик пообещал сделать тату, если английский защитник Джон Стоунз забьет гол за сборную, в воскресенье он сделал дубль

ТАСС, 25 июня. Защитник сборной Англии по футболу Кайл Уокер пообещал оплатить татуировку болельщику команды. Об этом Уокер написал в Twitter.

В воскресенье сборная Англии разгромила команду Панамы со счетом 6:1 в матче второго тура группового раунда чемпионата мира и досрочно вышла в плей-офф. Защитник английской сборной Джон Стоунз, записавший на свой счет дубль в матче, впервые отметился голом за национальную команду.

Ранее пользователь Twitter под ником @jessmcfc выразил сомнения в способностях Стоунза забить мяч за сборную. Он написал, что сделает себе татуировку с изображением Стоунза, если 24-летний защитник отметится голом за национальную команду. После матча в ответ на это сообщение Уокер написал "Я оплачу".

Стоунз, как и Уокер, выступает за "Манчестер Сити", в который он перешел в 2016 году из "Эвертона". В 122 матчах Английской премьер-лиги он отметился одним голом, который был забит в сезоне-2014/15 в бытность выступления за "Эвертон".

В заключительном матче группового этапа сборная Англии сыграет с командой Бельгии 28 июня в Калининграде.