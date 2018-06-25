Зрителям матча Россия - Уругвай из-за жары будут раздавать воду на входах на стадион

Будут организованы пять пунктов раздачи воды в пяти точках, где будут дежурить медики

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Пункты бесплатной раздачи воды будут организованы на входах на "Самара-Арену" во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая. Такое решение принято из-за установившейся в городе жары, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в городе ожидается до 35 градусов тепла, малооблачная погода с неустойчивым ветром.

"В день матча ожидается жаркая погода. Поскольку на территорию стадиона запрещен пронос напитков и еды, принято решение организовать пункты бесплатной раздачи чистой питьевой воды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что будут организованы пять пунктов раздачи воды в пяти точках, где будут дежурить медики. Три пункта расположатся около трех основных входов на стадион. "Еще две точки расположатся на последней миле. Воду будут разливать в стаканы медики-волонтеры", - отметили в правительстве.

25 июня в Самаре состоится матч между сборными России и Уругвая. После двух туров группового этапа россияне и уругвайцы обеспечили себе место в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы. Российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. В случае ничьей или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.