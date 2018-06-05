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25 июня, 12:19
От Муслеры до Суареса: звездный состав сборной Уругвая на ЧМ
Луис Суарес
© Валерий Матыцин/ТАСС
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ТАСС представляет третьего соперника россиян по групповому этапу домашнего чемпионата мира по футболу

Сборная Уругвая дважды (в 1930 и 1950 годах) выиграла чемпионат мира, став первым победителем в истории турнира. На домашнем чемпионате 1930 года уругвайцы одержали четыре победы, в том числе и в финале над аргентинцами — 4:2. На дебютный чемпионат мира в гости к уругвайцам приехали всего 12 команд — в основном из Южной Америки.

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Через 20 лет уругвайцы совершили настоящее чудо, в решающем матче чемпионата мира в Бразилии обыграв хозяев со счетом 2:1 — в присутствии 200 тысяч зрителей на знаменитой арене "Маракана" в Рио-де-Жанейро. В 1950 году единственный раз на чемпионатах мира победитель определялся не в финальной игре, а по итогам решающего турнира четырех команд, и сборной Бразилии было достаточно сыграть с южными соседями вничью. Однако Хуан Альберто Скьяффино и Альсидес Гиджа забили два гола во втором тайме, повергнув хозяев в шок (в начале второго тайма они открыли счет и заранее уверовали в собственный успех — прим. ТАСС).

За последующие годы сборная Уругвая трижды (в 1954, 1970 и 2010 годах) занимала на чемпионатах мира четвертое место. Хотя по населению (лишь 3,5 млн человек — прим. ТАСС) Уругвай заметно уступает другим южноамериканским странам, здесь регулярно появляются игроки высокого уровня, так что из поколения в поколение сборная страны остается одним из лидеров регионального футбола. 15 раз уругвайцы выигрывали чемпионаты Южной Америки, в последний раз — в 2011 году. Семь лет назад в Аргентине они выступали практически нынешним составом — во главе с главным тренером Оскаром Табаресом.

Опыт — одно из главных достоинств сборной Уругвая. Сразу семеро уругвайцев приехали на свой третий чемпионат мира, еще четверо играли четыре года назад в Бразилии. К новому поколению уругвайских звезд относится лишь центральный полузащитник итальянского "Ювентуса" Родриго Бетанкур. 23 года и центральному защитнику испанского "Атлетико" Хосе Марии Хименесу, но он уже играл на чемпионате мира четыре года назад.

Сотый матч за сборную 

Голкипер сборной Уругвая — 32-летний Фернандо Муслера, который защищает ворота команды целое десятилетие, и матч со сборной России станет для него 14-м на чемпионатах мира. Муслера улучшит достижение своего знаменитого предшественника — уругвайского голкипера 1960–1970-х годов Ладислао Мазуркевича, сыгравшего на чемпионатах мира 13 раз. Муслера также должен провести 100-й матч за сборную Уругвая.

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Пара центральных защитников сборной Уругвая — одна из сильнейших на нынешнем турнире и в Европе в целом. Хименес и капитан команды Диего Годин выступают вместе за "Атлетико", который отличается прекрасной игрой в обороне. Впрочем, Хименес из-за небольшой травмы пропустит матч с хозяевами, и его, скорее всего, заменит Себастьян Коатес, выступающий за португальский "Спортинг".

Справа играет Гильермо Варела из "Пеньяроля" — также новое лицо в сборной, но ему уже 25 лет. Слева действует опытный универсал Мартин Касерес из итальянского "Лацио", который в обороне может сыграть на любой позиции.

В запасе пока остается 34-летний Максимилиано Перейра из португальского "Порту" — рекордсмен по количеству матчей за сборную Уругвая (125).
В центре поля сборной Уругвая действует связка Бетанкур — Матиас Весино. Представляющий итальянский "Интер" Весино — более оборонительный хавбек, тогда как Бетанкур силен и в организации игры. Справа начинал турнир Найтан Нандес из аргентинского "Бока Хуниорс", который в клубе действует в опорной зоне, но затем его сменил опытный Карлос Санчес. Победные голы на нынешнем турнире Хименес и Луис Суарес забивали именно с передач Санчеса.

Слева Табарес также произвел замену по ходу не лучшим образом складывавшегося стартового матча с египтянами — начинал турнир Джорджиан де Арраскаэта, но его заменил более опытный Кристиан Родригес по кличке Луковица.

Лучшие из лучших

Наконец, в нападении неизменна пара Суарес — Эдинсон Кавани. 31-летние футболисты действуют сообща в сборной уже более десяти лет, при этом представляющий французский "Пари Сен-Жермен" Кавани в национальной команде обычно располагается в оттяжке, тогда как Суарес из "Барселоны" действует на острие. Суарес забил за сборную рекордные 52 мяча, Кавани отличился 42 раза. 

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Нападение — самая звездная линия сборной Уругвая. В запасе находятся ветеран Кристиан Стуани из "Жироны" и 21-летний Максимилиано Гомес из "Сельты", которые в нынешнем сезоне забили в чемпионате Испании 21 и 17 голов соответственно.

Наставник сборной Уругвая Оскар Табарес в 71 год является главным ветераном тренерского цеха на нынешнем турнире. Табарес — единственный тренер, кто работал на четырех чемпионатах мира во главе одной и той же сборной. Впервые он возглавил уругвайцев еще в 1988 году, выведя команду на ЧМ-1990. Вернувшись в 2006-м, он привез родную сборную на турниры 2010, 2014 и 2018 годов. Восемь лет назад уругвайская команда заняла под руководством Табареса четвертое место.

Табарес работал с "Бока Хуниорс" и командами из Италии и Испании, в частности с "Миланом". Однако успеха добивался лишь в Южной Америке. 

Поражение в четвертьфинале-1970

Сборная Уругвая сыграла восемь матчей против команд СССР и России, из них два — на чемпионатах мира. Уругвайцы сумели одержать лишь одну победу при одной ничьей. Единственное поражение сборная СССР потерпела на мировом первенстве 1970 года — в четвертьфинале в Мехико в дополнительное время (0:1). Решающий гол забил Виктор Эспарраго, когда вратарь Анзор Кавазашвили и защитники ошибочно посчитали, что мяч вышел за лицевую линию.

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В 1962 году в чилийской Арике уругвайцы проиграли советской команде — 1:2, не сумев выйти из группы на чемпионате мира. Последняя игра команд состоялась в мае 2012 года в Москве и закончилась вничью — 1:1, когда голами отметились Александр Кержаков и Луис Суарес. В составе сборной России тогда выступали игроки нынешнего состава Сергей Игнашевич и Юрий Жирков, у уругвайцев до сих пор в строю Муслера, Годин, Максимилиано Перейра, Касерес, Кавани и Суарес.

Матч между сборными России и Уругвая состоится 25 июня в Самаре, начало — в 17:00 мск. 

Евгений Трушин

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