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25 июня, 10:42
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Станислав Черчесов
© BARTLOMIEJ ZBOROWSKI/EPA
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ТАСС вспоминает о самом успешном периоде в клубной карьере главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова

С варшавской "Легией" за неполный сезон Станислав Черчесов выиграл чемпионат и Кубок Польши. Именно после этого летом 2016 года он возглавил сборную России и начал готовить ее к домашнему чемпионату мира. О том, чем Черчесов запомнился за время работы в "Легии", ТАСС поговорил с польскими болельщиками, журналистами, а также с Войцехом Ковалевским, бывшим вратарем "Спартака", ныне входящим в тренерский штаб варшавского клуба.

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Себастьян Сташевский (корреспондент сайта sport.pl): "Если бы Черчесов не работал в "Легии", то он бы и не работал в сборной России. Не очень-то и много тренеров из России, которые работали бы где-то за рубежом и потом бы тренировали сборную".

Войцех Ковалевский: "Конечно, когда Черчесов только пришел в команду, были и те, кто его поддерживал, и те, кто в нем сомневался. Он был для Польши необычным явлением — уверенный в своих действиях, обладающий аргументами и на словах, и в игре команды на поле. Да, не всем он нравился, особенно в плане общения с журналистами, и это иногда вызывало у меня смех. Но это нормально, футбол — это шоу, и Черчесов в этом шоу хорошо разбирается. У него был результат, а это самая главная оценка тренера". 

Роберт Блоньский (журналист газеты FAKT, в течение 25 лет освещающий жизнь "Легии"): "Игроки боялись Черчесова из-за его тренерского стиля. Например, в сауну футболистам он ходить не разрешал. Но игроки при этом его уважали и принимали жесткие методы работы, а если не принимали, то он им указывал на дверь без компромиссов. Мы называли его "русским медведем", потому что когда футболисты не исполняли его указание, он говорил им, что приведет своего медведя в раздевалку. В польском интернете из-за этого появилось множество мемов с Черчесовым и медведем".

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Сташевский: "Как-то раз во время интервью Черчесов мне сказал: "Вот у меня дома есть телевизор, и там только два цвета — черный и белый". Это, мне кажется, лучше всего характеризует его стиль работы. Судите сами: у него был конфликт с Игорем Денисовым, сейчас Денисов не играет в сборной России".

Блоньский: "Однажды в "Легию" пришел игрок из "Леха". Дело было зимой, и новенький футболист должен был отправиться тренироваться на Мальту. До этого с Черчесовым он не работал. Прямо с самолета он пошел на тренировку и после этого просто не смог дойти обратно до отеля — не было сил. После такого другие игроки в команде поприветствовали новичка фразой: "Добро пожаловать в "Легию" Черчесова".

Ковалевский: "Я играл в "Спартаке", когда Черчесов пришел туда на пост спортивного директора. Когда он стал главным тренером, я уже потерял место в основном составе. Но это никак не влияет на наши отношения. Я желаю ему и всем, кто работает со сборной России, успеха. Лично я болею и за поляков, и за сборную России. И думаю, многие в Польше, кто узнал его за время работы с "Легией", желают Черчесову удачи". 

Анджей (болельщик сборной Польши): "В клубе — не то что в сборной, там многонациональный коллектив, и нужно обладать сильным характером, чтобы построить команду, и именно это ему удалось. У него был авторитет".

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Мартин (болельщик "Легии"): "Черчесов — тренер с сильным характером, который уделяет большое внимание дисциплине. Руководству "Легии" должно быть стыдно, что ему позволили уйти. После победы в чемпионате Польши тренер просил у руководства деньги на трансферы, однако ему отказали, сославшись на бедность клуба. Это было большой ошибкой, поскольку в следующем сезоне была Лига чемпионов, там можно было рассчитывать на хорошее выступление". 

Блоньский: "Он был единственным тренером на моей памяти, который после разрыва контракта приехал в Варшаву и созвал пресс-конференцию. На нее он взял целый список примерно из 25 пунктов, который был составлен в начале работы Черчесова в "Легии", — список того, что ему нужно было сделать в клубе. Он зачитал их и сказал, что все их выполнил. Это было очень впечатляюще".

Мартин: "Могу сравнить Черчесова с русским генералом. И для вас все сложилось хорошо, национальная команда при нем пока играет потрясающе и многообещающе".

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Ковалевский: "Нынешняя сборная России достаточно похожа на "Легию" того времени, когда с ней работал Черчесов. Надо учитывать, что в сегодняшней российской сборной другой подбор игроков с иными индивидуальными качествами, но поведение команд в определенных моментах на поле очень похоже. У Черчесова была результативная тактика, основанная на хорошей физической подготовке игроков, что давало возможности играть в определенных моментах агрессивно, прессингуя соперника. За счет скорости движения, перемещения игроков команда создавала неудобства, перехватывала инициативу в игре". 

Анджей: "Жаль, что Черчесов не остался в "Легии". Все помнят пресс-конференцию, на которой он показал символ "Легии" (буква L, сложенная из большого и указательного пальцев). Желаем ему всего хорошего, чтобы он с командой прошел как можно дальше".

Ковалевский: "Сейчас многие болельщики сборной России, кто не верил в Черчесова и его команду, меняют свой настрой. А я поздравляю российскую сборную с выходом в плей-офф и желаю, чтобы как можно дольше длилось их участие в чемпионате мира. Это праздник не только для россиян — для всех болельщиков чемпионата мира, проходящего в России". 

Спортивная редакция ТАСС

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