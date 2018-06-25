Роналду попросил иранских фанатов не шуметь у отеля перед матчем ЧМ

В понедельник в Саранске состоится матч заключительного тура группового раунда турнира Иран - Португалия

САРАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду попросил иранских болельщиков не шуметь перед отелем, где разместилась команда, и позволить ему выспаться в преддверии матча чемпионата мира. Об этом сообщает издание O Globo.

В понедельник в Саранске состоится матч заключительного тура группового раунда между сборными Португалии и Ирана, в котором определится один из участников 1/8 финала. В воскресенье вечером иранские болельщики собрались у отеля в Саранске, где разместилась португальская команда, и начали себя шумно вести. К окну подошел Роналду и с помощью жестов попросил болельщиков не шуметь, чтобы он смог поспать.

В группе В первое место занимает команда Испании (4 очка), следом расположились сборные Португалии (4), Ирана (3) и Марокко (0). По итогам группового раунда в плей-офф выходят по две команды из каждой группы. Чемпионат мира проходит в 11 городах России.