историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
25 июня, 04:36
Команда Польши покидает ЧМ-2018, Кейн переписывает историю сборной Англии
Главный тренер англичан Гарет Саутгейт (в центре) и игроки сборной Англии после победы в матче ЧМ-2018 с командой Панамы
© Станислав Красильников/ТАСС
Ближайшие матчи
25 июня, 17:00
Групповой этап
УругвайРоссия
25 июня, 17:00
Групповой этап
Саудовская АравияЕгипет
25 июня, 21:00
Групповой этап
ИранПортугалия
расписание всех игр
В воскресенье было забито 14 голов, 24 июня стал одним из самых результативных дней в истории чемпионатов мира, больше в один игровой день забивали только 26 июня 1954 года и 15 июня 1982 года - по 18

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Одиннадцатый игровой день чемпионата мира по футболу в России подвел итог второму туру группового этапа. Путевки в плей-офф завоевали сборные Бельгии и Англии, неожиданно для многих борьбу за 1/8 финала завершила команда Польши.

Начали игровой день англичане и панамцы на стадионе "Нижний Новгород", на матче присутствовали 43 319 зрителей. Англичане заметно превосходили дебютанта мировых первенств и добились легкой победы - 6:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Джон Стоунс (дубль), Гарри Кейн (хет-трик) и Джесси Лингард. Панамцы забили свой первый гол на чемпионатах мира - на 78-й минуте свое имя в историю вписал Фелипе Балой.

Результат гарантировал участие в плей-офф не только англичанам, которые набрали шесть очков, но и бельгийцам, которые в субботу разгромили тунисцев (5:2). Сборные Панамы и Туниса завершили борьбу за выход в 1/8 финала турнира.

Смотрите также
Полиция не зафиксировала нарушений порядка на матче ЧМ Англия - Панама в Нижнем НовгородеГлавный тренер сборной Англии Саутгейт доволен уровнем организации ЧМ-2018Футболист сборной Англии Кейн признан лучшим игроком матча ЧМ с командой Панамы

Англичане одержали самую крупную победу на чемпионатах мира и впервые забили больше трех мячей в основное время встречи турнира. Кейн с пятью голами вышел на первое место в списке лучших бомбардиров ЧМ, обойдя португальца Криштиану Роналду и бельгийца Ромелу Лукаку, забивших по четыре мяча. Четвертое место делят россиянин Денис Черышев и испанец Диего Коста (по три гола).

Нападающий "Тоттенхэма" стал третьим англичанином после Джеффри Херста и Гари Линекера, забившим три мяча в одном матче мирового первенства. Линекеру принадлежит рекорд сборной по количеству мячей за турнир - 6 точных ударов в 1986 году.

24 июня стал одним из самых результативных дней в истории чемпионата мира. В воскресенье было забито 14 голов. Больше в один игровой день чемпионата мира забивали только 26 июня 1954 года и 15 июня 1982 года - по 18.

Японцы удивили, поляки разочаровали

Англичане и бельгийцы сыграют в 1/8 финала с командами группы H, в которой круг претендентов на две путевки сократился до трех. Четвертьфиналист чемпионата Европы во Франции сборная Польши была разгромлена колумбийцами (3:0) в Казани (42 837 зрителей, рекорд стадиона) и потеряла шансы на продолжение борьбы. "Наши футболисты играли настолько, насколько могли на протяжении всего матча, но мы проиграли сильной команде, это надо принять", - констатировал после встречи главный тренер поляков Адам Навалка.

Голами в составе победителей отметились Ерри Мина, Радамель Фалькао, для которого этот гол стал 30-м за национальную команду, и Хуан Куадрадо. Лучшим игроком встречи был признан полузащитник Хамес Родригес, отметившийся двумя голевыми передачами. Как сообщил главный тренер колумбийцев Хосе Пекерман, команда посвятила победу защитнику Карлосу Санчесу, который получил сотни угроз от болельщиков после того, как был удален на первых минутах в стартовом матче на турнире с японцами (1:2).

Смотрите также
Сборная Польши первой из европейских команд досрочно попрощалась с плей-офф ЧМ-2018Матч ЧМ между сборными Польши и Колумбии установил рекорд посещаемости "Казань-Арены"Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала в матче чемпионата мира

Колумбийцы разыграют путевки в плей-офф вместе с командами Японии и Сенегала, которые сыграли вничью на "Екатеринбург-Арене" (32 572 зрителя). Сенегальцы дважды выходили вперед усилиями Садио Мане и Муссы Ваге, который стал самым молодым африканским игроком, забивавшим на чемпионате мира (19 лет 8 месяцев). Однако японцы, как и в матче с колумбийцами (2:1), предстали очень организованным и мастеровым коллективом. Ничью команде принесли точные удары Такаси Инуи и бывшего полузащитника московского ЦСКА Кейсуке Хонды.

"Японцы играли так, как мы ожидали. Это очень техничная команда, которая здорово играет в пас. Мы старались выталкивать их из зоны комфорта, воспользовались ошибками соперника. Японцы играли более технично, сравнивали счет, они сыграли лучше нас, а мы сыграли хуже, чем в матче с поляками", - отметил главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе.

Команды продлили рекордную серию матчей ЧМ с забитыми мячами, теперь она составляет 32 встречи (предыдущий рекорд - 26 игр). На турнире в России пока не было зафиксировано счета 0:0.

Месси-торт

События дня традиционно не ограничились футбольным полем. В Бронницах, где базируется во время турнира сборная Аргентины, около двух тысяч жителей собрались на поедание торта в виде нападающего Лионеля Месси, которому в воскресенье исполнился 31 год. Более 500 человек собрались у гостиницы в Калининграде, чтобы встретить игроков сборной Испании, которые прибыли на матч с командой Марокко.

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Датскую футбольную ассоциацию на 20 тысяч швейцарских франков за беспорядки и дискриминационные баннеры на матче с командой Австралии (1:1). Также ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении защитника сборной Швейцарии Штефана Лихтштайнера за способ празднования гола в матче с командой Сербии. Ранее дела были также открыты в отношении швейцарцев Гранита Джаки и Джердана Шакири. После забитых мячей родившиеся в семьях косовских албанцев Джака и Шакири праздновали голы, складывая из рук фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании.

Смотрите также
Шоколадную фигуру Месси представили в Бронницах в честь дня рождения футболиста

Дисциплинарное дело открыто в отношении Сербского футбольного союза за высказывания главного тренера сборной Младена Крстаича. Он заявил, что немецкий судья Феликс Брых "ограбил" его команду на глазах у всего мира, не назначив пенальти в ворота швейцарцев. Также он добавил, что работу арбитра надо разбирать в Международном трибунале в Гааге.

Также было открыто дело в отношении официальных лиц сборной Германии Ульриха Фойгта и Герга Бехлау за потасовку с членами тренерского штаба сборной Швеции после матча группового этапа, который завершился со счетом 2:1 в пользу немцев.

Бригада российского арбитра Сергея Карасева назначена на матч третьего тура между сборными Австралии и Перу.

Согласно регламенту чемпионата, матчи заключительного тура в каждой группе должны начинаться в одно время. В понедельник в 17:00 мск начнутся матчи в группе А: россияне и уругвайцы встретятся в Самаре, а саудовцы и египтяне - в Волгограде. В 21:00 мск стартуют встречи квартета В: испанцы и марокканцы сыграют в Калининграде, а иранцы и португальцы - в Саранске.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Команда Польши покидает ЧМ-2018, Кейн переписывает историю сборной Англии
25 июня, 04:36
Сборная Польши первой из европейских команд досрочно попрощалась с плей-офф ЧМ-2018
25 июня, 03:47
Левандовский: сборная Польши была "беспомощна" в матче ЧМ против команды Колумбии
25 июня, 02:10
Рыбус: новая тактическая схема игры поляков не сработала на чемпионате мира в России
25 июня, 01:43
Глик: последняя игра сборной Польши в группе ЧМ будет матчем чести
25 июня, 01:16
Щенсный сожалеет, что поляки так рано прощаются с "фантастической атмосферой" ЧМ в России
25 июня, 01:11
День Перу прошел в Парке футбола на Красной площади
25 июня, 00:58
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White