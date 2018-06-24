Команда Польши покидает ЧМ-2018, Кейн переписывает историю сборной Англии

В воскресенье было забито 14 голов, 24 июня стал одним из самых результативных дней в истории чемпионатов мира, больше в один игровой день забивали только 26 июня 1954 года и 15 июня 1982 года - по 18

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Одиннадцатый игровой день чемпионата мира по футболу в России подвел итог второму туру группового этапа. Путевки в плей-офф завоевали сборные Бельгии и Англии, неожиданно для многих борьбу за 1/8 финала завершила команда Польши. Начали игровой день англичане и панамцы на стадионе "Нижний Новгород", на матче присутствовали 43 319 зрителей. Англичане заметно превосходили дебютанта мировых первенств и добились легкой победы - 6:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Джон Стоунс (дубль), Гарри Кейн (хет-трик) и Джесси Лингард. Панамцы забили свой первый гол на чемпионатах мира - на 78-й минуте свое имя в историю вписал Фелипе Балой. Результат гарантировал участие в плей-офф не только англичанам, которые набрали шесть очков, но и бельгийцам, которые в субботу разгромили тунисцев (5:2). Сборные Панамы и Туниса завершили борьбу за выход в 1/8 финала турнира.

Англичане одержали самую крупную победу на чемпионатах мира и впервые забили больше трех мячей в основное время встречи турнира. Кейн с пятью голами вышел на первое место в списке лучших бомбардиров ЧМ, обойдя португальца Криштиану Роналду и бельгийца Ромелу Лукаку, забивших по четыре мяча. Четвертое место делят россиянин Денис Черышев и испанец Диего Коста (по три гола). Нападающий "Тоттенхэма" стал третьим англичанином после Джеффри Херста и Гари Линекера, забившим три мяча в одном матче мирового первенства. Линекеру принадлежит рекорд сборной по количеству мячей за турнир - 6 точных ударов в 1986 году. 24 июня стал одним из самых результативных дней в истории чемпионата мира. В воскресенье было забито 14 голов. Больше в один игровой день чемпионата мира забивали только 26 июня 1954 года и 15 июня 1982 года - по 18. Японцы удивили, поляки разочаровали Англичане и бельгийцы сыграют в 1/8 финала с командами группы H, в которой круг претендентов на две путевки сократился до трех. Четвертьфиналист чемпионата Европы во Франции сборная Польши была разгромлена колумбийцами (3:0) в Казани (42 837 зрителей, рекорд стадиона) и потеряла шансы на продолжение борьбы. "Наши футболисты играли настолько, насколько могли на протяжении всего матча, но мы проиграли сильной команде, это надо принять", - констатировал после встречи главный тренер поляков Адам Навалка. Голами в составе победителей отметились Ерри Мина, Радамель Фалькао, для которого этот гол стал 30-м за национальную команду, и Хуан Куадрадо. Лучшим игроком встречи был признан полузащитник Хамес Родригес, отметившийся двумя голевыми передачами. Как сообщил главный тренер колумбийцев Хосе Пекерман, команда посвятила победу защитнику Карлосу Санчесу, который получил сотни угроз от болельщиков после того, как был удален на первых минутах в стартовом матче на турнире с японцами (1:2).

Колумбийцы разыграют путевки в плей-офф вместе с командами Японии и Сенегала, которые сыграли вничью на "Екатеринбург-Арене" (32 572 зрителя). Сенегальцы дважды выходили вперед усилиями Садио Мане и Муссы Ваге, который стал самым молодым африканским игроком, забивавшим на чемпионате мира (19 лет 8 месяцев). Однако японцы, как и в матче с колумбийцами (2:1), предстали очень организованным и мастеровым коллективом. Ничью команде принесли точные удары Такаси Инуи и бывшего полузащитника московского ЦСКА Кейсуке Хонды. "Японцы играли так, как мы ожидали. Это очень техничная команда, которая здорово играет в пас. Мы старались выталкивать их из зоны комфорта, воспользовались ошибками соперника. Японцы играли более технично, сравнивали счет, они сыграли лучше нас, а мы сыграли хуже, чем в матче с поляками", - отметил главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе. Команды продлили рекордную серию матчей ЧМ с забитыми мячами, теперь она составляет 32 встречи (предыдущий рекорд - 26 игр). На турнире в России пока не было зафиксировано счета 0:0. Месси-торт События дня традиционно не ограничились футбольным полем. В Бронницах, где базируется во время турнира сборная Аргентины, около двух тысяч жителей собрались на поедание торта в виде нападающего Лионеля Месси, которому в воскресенье исполнился 31 год. Более 500 человек собрались у гостиницы в Калининграде, чтобы встретить игроков сборной Испании, которые прибыли на матч с командой Марокко. Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Датскую футбольную ассоциацию на 20 тысяч швейцарских франков за беспорядки и дискриминационные баннеры на матче с командой Австралии (1:1). Также ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении защитника сборной Швейцарии Штефана Лихтштайнера за способ празднования гола в матче с командой Сербии. Ранее дела были также открыты в отношении швейцарцев Гранита Джаки и Джердана Шакири. После забитых мячей родившиеся в семьях косовских албанцев Джака и Шакири праздновали голы, складывая из рук фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании.

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