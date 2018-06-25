Сборная Польши первой из европейских команд досрочно попрощалась с плей-офф ЧМ-2018

Встреча группы H со сборной Колумбии, которая прошла в воскресенье на "Казань-Арене", завершилась со счетом 3:0 в пользу южноамериканцев

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Польские футболисты досрочно лишились шансов на выход в плей-офф чемпионата мира в России, во втором матче на турнире они вновь потерпели поражение, на этот раз от колумбийцев. Встреча группы H, которая прошла в воскресенье на "Казань-Арене", завершилась со счетом 3:0 в пользу южноамериканцев. Сборная Польши стала первой европейской командой, которая завершит турнир после группового этапа. Беспомощность поляков Сдержав натиск поляков в начале встречи, колумбийская команда после полностью завладела инициативой. Она довольно изобретательно, красиво и эффективно атаковала по ходу всей встречи, счет в которой был открыт на 40-й минуте после хитрого розыгрыша углового, который точным ударом головой завершил защитник Ерри Мина. Во втором тайме мячи забили нападающий Радамель Фалькао и полузащитник Хуан Куадрадо. Две голевые передачи на счету Хамеса Родригеса, который был признан лучшим игроком матча. Полузащитник мюнхенской "Баварии" впервые на чемпионате мира в России сыграл с первых минут матча, в предыдущей встрече группового этапа с японцами, которая была проиграна колумбийцами со счетом 1:2, он вышел только на последние полчаса игры, поскольку по причине травмы был вынужден пропустить значительную часть подготовки к турниру.

Полякам на чемпионате мира осталось сыграть одну встречу, но она уже никак не поможет им выйти из группы, поскольку их отставание от первых двух мест составляет четыре очка. Несмотря на это, после матча футболисты говорили о том, что не намерены просто так дарить азиатской команде выход в плей-офф турнира, они постараются в очередной раз не ударить в грязь лицом. Что касается матча с колумбийской сборной, то польские футболисты были единодушны в оценке случившегося: соперник переиграл их вчистую. Капитан команды Роберт Левандовский отметил, что со столь сильными соперниками его команде не приходилось играть лет пять, даже на ЧЕ-2016, где они встречались с действующим чемпионом мира сборной Германии. "Была полная беспомощность", - заметил он. Закономерность поражения признал и тренер Адам Навалка, который накануне встречи убеждал журналистов на пресс- конференции, что поляки одержат победу. А все тот же Левандовский отметил, что ключевой на турнире для поляков стала первая игра, в которой они уступили сенегальцам - 1:2. Сыграй они в той встрече хотя бы вничью, они всерьез могли рассчитывать на выход из группы. Защитник Мацей Рыбус отметил, что не на пользу команде пошли тактические перестроения, начавшиеся после успешной игры поляков в квалификационном турнире, в котором лучшим бомбардиром с 16 голами стал как раз Левандовский. "У нас появилась новая система, мы с ней провели немного матчей, раньше играли в четыре защитника, теперь - в пять. Не все работало, как в квалификации. Тренер хотел, чтобы у нас было две системы, была какая-то альтернатива, чтобы соперникам тоже было тяжело, но это не сработало", - сказал игрок московского "Локомотива". Колумбийцы защитили Санчеса Колумбийцам в заключительном туре для выхода в плей-офф надо побеждать команду Сенегала или играть с ней вничью, если немотивированные поляки все-таки одолеют японцев. Обе встречи пройдут 28 июня. Если они сумеют перенести такой уровень игры и на встречу с африканской сборной, то проблем с выходом в следующую часть турнира у южноамериканцев возникнуть не должно. Главный тренер колумбийцев Хосе Пекерман после победы заметил, что игра его команды становится все лучше, он ожидает, что подобная тенденция сохранится и дальше.