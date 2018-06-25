Левандовский: сборная Польши была "беспомощна" в матче ЧМ против команды Колумбии

В воскресенье колумбийцы в матче второго тура группового этапа в Казани разгромили поляков со счетом 3:0, лишив их возможности побороться за выход в плей-офф турнира

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский заявил, что его команда была "полностью беспомощна" в матче чемпионата мира по футболу против колумбийцев. Об этом он сказал журналистам.

В воскресенье колумбийцы в матче второго тура группового этапа в Казани разгромили поляков со счетом 3:0, лишив их возможности побороться за выход в плей-офф турнира. В первой игре, которая прошла в Москве, поляки уступили сенегальцам (1:2). При этом сборная Польши уверенно прошла квалификационный турнир к чемпионату мира.

"В игре с командой Колумбии мы не смогли ничего сделать, была полная беспомощность. Мы боролись, но такое у нас на сегодня качество футбола", - сказал он.

Левандовский, который в 2017 году стал лучшим бомбардиром европейского квалификационного турнира ЧМ-2018 (16 голов в 10 матчах), добавил, что сборная Польши уже примерно 5 лет не играла с такими командами, как сборная Колумбии. "Даже с командой Германии на чемпионате Европы", - отметил он.

В заключительном туре в группе H пройдут матчи Япония - Польша (Волгоград) и Сенегал - Колумбия (Самара). Игры состоятся 28 июня.