Рыбус: новая тактическая схема игры поляков не сработала на чемпионате мира в России

Колумбийцы в матче второго тура группового этапа разгромили поляков со счетом 3:0, лишив их возможности побороться за выход в следующую стадию турнира

Колумбийцы в матче второго тура группового этапа разгромили поляков со счетом 3:0, лишив их возможности побороться за выход в следующую стадию турнира. В первой игре, которая прошла в Москве, они уступили сенегальцам (1:2). Вместе с тем сборная Польши уверенно прошла квалификационный турнир к чемпионату мира.

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Новая тактическая схема игры сборной Польши, которую она готовила к чемпионату мира в России, не оправдала надежд. Об этом журналистам заявил защитник польской сборной Мацей Рыбус, который выступает за московский "Локомотив".

"У нас появилась новая система, мы с ней провели немного матчей, раньше играли в четыре защитника, теперь - в пять. Не все работало, как в квалификации. Тренер хотел, чтобы у нас было две системы, была какая-то альтернатива, чтобы соперникам тоже было тяжело. Но это не сработало", - сказал Рыбус, отвечая на вопрос ТАСС.

"Надо думать, почему мы проиграли оба матча и плохо выглядели по культуре игры в пас, по физическому состоянию", - добавил он.

По словам Рыбуса, уровень колумбийской команды "очень хороший", и соперники играли лучше. "Культура игры сборной Колумбии была на высоком уровне. Первые 15 минут думаю, что мы хорошо выглядели - и прессинг работал, и агрессивная игра, но потом что-то сломалось, и колумбийцы нас наказали", - объяснил он.

Защитник также отметил, что его персонально поддерживали российские болельщики. "Всегда очень приятно, когда болеют за тебя. Тем более, я играю за "Локомотив" и чувствую, что болельщики из России и в первом матче, и сегодня болели за меня - это очень радует", - поделился он.