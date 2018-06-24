Глик: последняя игра сборной Польши в группе ЧМ будет матчем чести

По словам защитника, в первые 15 минут матча против сборной Колумбии польские польские футболисты играли не очень плохо, а потом на поле доминировали игроки соперника

В воскресенье сборная Колумбии на "Казань-Арене" выиграла у команды Польши со счетом 3:0. После двух игр у поляков ноль очков и последнее место в группе. 28 июня в Волгограде им предстоит встреча со сборной Японии.

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Последний матч сборной Польши на групповом этапе чемпионата мира по футболу, которая лишилась шансов выйти из группы в 1/8 финала, будет матчем чести. Об этом в понедельник сказал журналистам защитник польской сборной Камил Глик.

Сборная Польши проиграла колумбийцам в матче ЧМ и лишилась шансов на выход в плей-офф

"Через три дня мы играем другой матч, я надеюсь, что в этом матче чести смоем пятно [поражения]", - сказал Глик.

По его словам, в первые 15 минут польские футболисты играли не очень плохо, а потом на поле доминировали футболисты южноамериканской страны.

"Колумбия была лучше во всем. Это одна из лучших команд с которыми мы играли за последние годы. Была лучше во всех отношениях: в тактическом, техническом и футбольном плане", - сказал он.

Колумбийцы набрали три очка и поднялись на третье место в группе. Сборная Польши, которая занимает последнее место, лишилась шансов на выход в плей-офф. Первое место в группе делят команды Сенегала и Японии (по 4 очка).