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25 июня, 01:11
Щенсный сожалеет, что поляки так рано прощаются с "фантастической атмосферой" ЧМ в России
Войцех Щенсный
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Колумбийцы в матче второго тура группового этапа разгромили поляков, лишив их возможности побороться за выход в следующую стадию турнира

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Голкипер сборной Польши Войцех Щенсный сожалеет, что его команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу в России, который он считает фантастическим турниром. Об этом он заявил журналистам после матча с колумбийцами, в котором его команда потерпела поражение со счетом 0:3.

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Колумбийцы в матче второго тура группового этапа разгромили поляков, лишив их возможности побороться за выход в следующую стадию турнира. В первой игре, которая прошла в российской столице, они уступили сенегальцам (1:2).

"Атмосфера на чемпионате мира фантастическая, она было такой как в Москве, так и здесь, в Казани, жаль, что наша игра оставит не очень хорошие воспоминания об этом турнире, - сказал Щенсный. - Сегодня соперник и правда сыграл лучше нас, они доминировали на протяжении всего матча".

Вратарь не считает, что на результат игры повлияло то обстоятельство, что на игре присутствовало гораздо больше колумбийских болельщиков, которые активно поддерживали свою команду. "Это было бы слишком глупым оправданием для нас, но их фанаты и правда были невероятны, однако в первой игре именно поддержка наша болельщиков ощущалась сильнее, но результат был таким же - поражение", - заметил он.

Также Щенсный заверил, что поляки не намерены безвольно играть в заключительном матче группы с японцами. "Мы не намерены просто так дарить им три очка, чтобы они вышли в следующую стадию, мы дадим бой", - заверил он.

В заключительном туре группового этапа 28 июня пройдут матчи Япония - Польша (Волгоград) и Сенегал - Колумбия (Самара).

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