МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. День Перу прошел в Парке футбола на Красной площади в воскресенье. Мероприятие проводилось при поддержке "Дома Перу", который расположен в Центральном выставочном зале "Манеж".
Целью мероприятия было знакомство болельщиков с культурой Перу. Посетители Красной площади смогли увидеть национальные танцы под композиции ансамбля Elenco Nacional de Folclor. Также перед зрителями выступила группа из Лимы La Patronal и диджей Урсула Талавера (DJ Shushupe).
Гости Парка футбола познакомились с народными мелодиями и услышали игру на кахоне (ударный музыкальный инструмент). Болельщики, пришедшие на Красную площадь, смогли стать свидетелями ритуала инков. Кульминацией мероприятия стало шоу с фейерверком из конфетти. После завершения праздника перуанские артисты поиграли в футбол на территории Парка.
Шаман, проводивший ритуал инков, рассказал, что стремился показать россиянам дружелюбие жителей Перу. "Во время нашего пребывания в Москве мы получили от людей любовь и уважение, они не только приглашали нас к себе домой, но и впускали нас в свои сердца. Сегодня особенный день, ведь мы отмечаем праздник Солнца, бога инков. Мы хотели показать россиянам, что мы дружелюбный народ, что нам есть чем поделиться с этим миром", - сказал он.
"Сегодня мы отмечали Инти Райми - фестиваль в честь Бога Солнца инков, в котором участвуют танцоры, музыканты и шаман, - сказала заместитель директора комиссии по продвижению Перу в сфере экспорта и туризма Promperu Мариэлла Сольди. - Россияне очень гостеприимны к нам. И даже болельщики из Перу, которые приехали сюда на чемпионат мира по футболу заставили людей со всей России влюбиться в нашу страну. День Перу - это историческое событие, ведь не только россияне, но и фанаты футбола из разных стран впечатлены нашим представлением и культурой. Я бы с удовольствием вернулась сюда в качестве туриста и посетила больше городов".
Сборная Перу выступает в финальной части чемпионата мира впервые за 36 лет. В группе C перуанцы занимают четвертое место, лишившись шансов на выход в плей-офф. В следующем матче сборная Перу сыграет с командой Австралии 26 июня в Сочи.
25 июня на Красной площади пройдет День Нигерии, на котором будет представлено шоу с национальными нигерийскими барабанами. 29 июня в Парке футбола будет организован День Мексики.
Парк футбола на Красной площади в Москве продолжит свою работу до 15 июля и будет открыт для всех желающих с 10:00 до 22:00. На его территории любой желающий сможет принять участие в различных мастер-классах, импровизированных футбольных матчах, получить автографы звезд футбола, а также поучаствовать в различных конкурсах от официальных спонсоров чемпионата мира.