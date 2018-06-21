Кульминацией мероприятия стало шоу с фейерверком из конфетти

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. День Перу прошел в Парке футбола на Красной площади в воскресенье. Мероприятие проводилось при поддержке "Дома Перу", который расположен в Центральном выставочном зале "Манеж". Целью мероприятия было знакомство болельщиков с культурой Перу. Посетители Красной площади смогли увидеть национальные танцы под композиции ансамбля Elenco Nacional de Folclor. Также перед зрителями выступила группа из Лимы La Patronal и диджей Урсула Талавера (DJ Shushupe).

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Гости Парка футбола познакомились с народными мелодиями и услышали игру на кахоне (ударный музыкальный инструмент). Болельщики, пришедшие на Красную площадь, смогли стать свидетелями ритуала инков. Кульминацией мероприятия стало шоу с фейерверком из конфетти. После завершения праздника перуанские артисты поиграли в футбол на территории Парка. Шаман, проводивший ритуал инков, рассказал, что стремился показать россиянам дружелюбие жителей Перу. "Во время нашего пребывания в Москве мы получили от людей любовь и уважение, они не только приглашали нас к себе домой, но и впускали нас в свои сердца. Сегодня особенный день, ведь мы отмечаем праздник Солнца, бога инков. Мы хотели показать россиянам, что мы дружелюбный народ, что нам есть чем поделиться с этим миром", - сказал он.

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