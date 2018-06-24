Сборные Испании, Португалии и Ирана определят лишнего на чемпионате мира по футболу

После двух туров в квартете В досрочно в 1/8 финала никто не вышел, зато потерпевшие два поражения марокканцы лишились шансов на плей-офф

ТАСС, 25 июня. Двумя матчами в Калининграде и Саранске в понедельник завершится турнир в группе В на чемпионате мира по футболу. Команда Испании сыграет с соперниками из Марокко, тогда как португальцы встретятся со сборной Ирана. После двух туров в квартете В досрочно в 1/8 финала никто не вышел, зато потерпевшие два поражения марокканцы лишились шансов на плей-офф. Фаворитами остаются набравшие по четыре очка сборные Испании и Португалии, которым в своих матчах достаточно сыграть вничью. Испанцы могут выйти в 1/8 финала даже при собственном поражении, если при этом в параллельном матче сборная Португалии обыграет иранцев, у которых три очка.

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Сборная Ирана выйдет в плей-офф, если победит португальцев или сыграет вничью, но при этом испанцы должны проиграть команде Марокко в два или более мячей. Команды из группы В в 1/8 финала сыграют с представителями квартета А, где уже вышли в плей-офф сборные России и Уругвая, которые в очном матче в Самаре (начало - 17:00 мск) определят победителя группы. Он и сыграет со второй командой в группе B, где оба матча начнутся в 21:00 мск. При этом пока команды Испании и Португалии имеют одинаковую разницу мячей - 4:3 (при ничьей между собой - 3:3). Так что в случае одинаковых результатов в заключительных матчах распределение мест произойдет по количеству желтых и красных карточек во всех играх, пока у испанцев лишь одно предупреждение, у португальцев - два. Если сборные Испании и Португалии победят или сыграют вничью с одинаковым счетом, рейтинг "фэйр-плей" определит, кто из них станет первым в группе, если же они с одинаковым результатом проиграют, от количества предупреждений и удалений будет зависеть, кто из соседей выйдет из группы со второго места, а кто завершит выступления на турнире, оставшись на третьей строчке. Испания опасается марокканских контратак Сборные Испании и Марокко сыграют на стадионе "Калининград". Испанцы показывают здесь свой фирменный футбол с постоянным владением мяча и короткими передачами, однако даже трех забитых голов не хватило для победы над португальцами (3:3), а команда Ирана была обыграна лишь благодаря рикошету от ноги Диего Косты. Лучший бомбардир сборной Испании забил уже три гола на турнире. При этом команда Марокко провела два атакующих матча против сборных Ирана и Португалии, оба раза уступив со счетом 0:1. Слабая реализация голевых моментов - главная беда марокканцев, однако в последнем матче, когда над ними уже не будет довлеть результат, они могут доставить испанцам немало проблем.

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Наставник сборной Испании Фернандо Йерро отметил скоростные качества соперника, который успешно атакует по флангам, так что его футболистам надо "держать глаза открытыми". По словам Йерро, сборной Испании необходимо показать хороший футбол и победить. "Если же удастся выиграть крупно и занять в группе первое место, то будет еще лучше", - отметил испанский тренер. "В матче с испанцами мы будем биться за свою честь, больше нам терять нечего", - отметил французский наставник марокканцев Эрве Ренар. Матч команд Испании и Марокко обслужит судейская бригада во главе с Равшаном Ирматовым из Узбекистана. Иран не теряет надежду Сборные Ирана и Португалии сыграют на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске. Португальцы на нынешнем турнире полностью зависят в атаке от Криштиану Роналду, который забил все четыре гола команды, в том числе и победный во встрече с марокканцами. С забивным центрфорвардом, надежными обороной и вратарем, а также умением терпеть сборная Португалии остается одним из фаворитов всего турнира. За счет именно таких качеств команда два года назад выиграла чемпионат Европы.

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В матче против иранцев сборной Португалии достаточно сыграть вничью. И наверняка она снова отдаст инициативу сопернику, особенно если забьет быстрый гол, как во встрече с марокканцами. Сборной Ирана пока здесь приходилось лишь обороняться, причем в матче с африканской командой это получилось удачно, а в концовке соперник даже поразил собственные ворота. Наставник португальцев Фернанду Сантуш всячески предостерегал своих подопечных от недооценки соперника. "Мы видели, как играет Иран и здесь, и в отборочном турнире. Это хорошо организованная команда, которая умеет не только обороняться, но и быстро выходить в контратаку, как в концовке матча с испанцами. Мой коллега хочет выиграть, но и я хочу выиграть, это будет достойное противостояние", - отметил Сантуш. 30-летняя дружба Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш - португалец, он руководил командой родной страны с 1991 по 1993 год и с 2008 по 2010 год. В 2010 году под руководством Кейруша сборная Португалии на чемпионате мира уже в 1/8 финала проиграла испанцам - 0:1. При этом тренерскую карьеру Кейруш начинал более 30 лет назад вторым тренером клуба "Эшторил", где тогда выступал Сантуш. С тех пор они и дружат, являясь почти ровесниками, 65-летний Кейруш лишь на год старше Сантуша.

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