историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
25 июня, 00:19
Сборные Испании, Португалии и Ирана определят лишнего на чемпионате мира по футболу
Футболисты сборной Испании
© Александр Демьянчук/ТАСС
Ближайшие матчи
25 июня, 17:00
Групповой этап
УругвайРоссия
25 июня, 17:00
Групповой этап
Саудовская АравияЕгипет
25 июня, 21:00
Групповой этап
ИранПортугалия
расписание всех игр
После двух туров в квартете В досрочно в 1/8 финала никто не вышел, зато потерпевшие два поражения марокканцы лишились шансов на плей-офф

ТАСС, 25 июня. Двумя матчами в Калининграде и Саранске в понедельник завершится турнир в группе В на чемпионате мира по футболу. Команда Испании сыграет с соперниками из Марокко, тогда как португальцы встретятся со сборной Ирана.

После двух туров в квартете В досрочно в 1/8 финала никто не вышел, зато потерпевшие два поражения марокканцы лишились шансов на плей-офф. Фаворитами остаются набравшие по четыре очка сборные Испании и Португалии, которым в своих матчах достаточно сыграть вничью. Испанцы могут выйти в 1/8 финала даже при собственном поражении, если при этом в параллельном матче сборная Португалии обыграет иранцев, у которых три очка.

Смотрите также
Сборная России сыграет с командой Уругвая на чемпионате мира по футболу

Сборная Ирана выйдет в плей-офф, если победит португальцев или сыграет вничью, но при этом испанцы должны проиграть команде Марокко в два или более мячей.

Команды из группы В в 1/8 финала сыграют с представителями квартета А, где уже вышли в плей-офф сборные России и Уругвая, которые в очном матче в Самаре (начало - 17:00 мск) определят победителя группы. Он и сыграет со второй командой в группе B, где оба матча начнутся в 21:00 мск.

При этом пока команды Испании и Португалии имеют одинаковую разницу мячей - 4:3 (при ничьей между собой - 3:3). Так что в случае одинаковых результатов в заключительных матчах распределение мест произойдет по количеству желтых и красных карточек во всех играх, пока у испанцев лишь одно предупреждение, у португальцев - два. Если сборные Испании и Португалии победят или сыграют вничью с одинаковым счетом, рейтинг "фэйр-плей" определит, кто из них станет первым в группе, если же они с одинаковым результатом проиграют, от количества предупреждений и удалений будет зависеть, кто из соседей выйдет из группы со второго места, а кто завершит выступления на турнире, оставшись на третьей строчке.

Испания опасается марокканских контратак

Сборные Испании и Марокко сыграют на стадионе "Калининград". Испанцы показывают здесь свой фирменный футбол с постоянным владением мяча и короткими передачами, однако даже трех забитых голов не хватило для победы над португальцами (3:3), а команда Ирана была обыграна лишь благодаря рикошету от ноги Диего Косты. Лучший бомбардир сборной Испании забил уже три гола на турнире.

При этом команда Марокко провела два атакующих матча против сборных Ирана и Португалии, оба раза уступив со счетом 0:1. Слабая реализация голевых моментов - главная беда марокканцев, однако в последнем матче, когда над ними уже не будет довлеть результат, они могут доставить испанцам немало проблем.

Смотрите также
Шесть сборных вышли в 1/8 финала ЧМ по футболу после двух туров группового этапа

Наставник сборной Испании Фернандо Йерро отметил скоростные качества соперника, который успешно атакует по флангам, так что его футболистам надо "держать глаза открытыми". По словам Йерро, сборной Испании необходимо показать хороший футбол и победить. "Если же удастся выиграть крупно и занять в группе первое место, то будет еще лучше", - отметил испанский тренер.

"В матче с испанцами мы будем биться за свою честь, больше нам терять нечего", - отметил французский наставник марокканцев Эрве Ренар.

Матч команд Испании и Марокко обслужит судейская бригада во главе с Равшаном Ирматовым из Узбекистана.

Иран не теряет надежду

Сборные Ирана и Португалии сыграют на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске. Португальцы на нынешнем турнире полностью зависят в атаке от Криштиану Роналду, который забил все четыре гола команды, в том числе и победный во встрече с марокканцами. С забивным центрфорвардом, надежными обороной и вратарем, а также умением терпеть сборная Португалии остается одним из фаворитов всего турнира. За счет именно таких качеств команда два года назад выиграла чемпионат Европы.

Смотрите также
Более 500 человек пришли встречать сборную Испании, прибывшую в Калининград на матч ЧМ

В матче против иранцев сборной Португалии достаточно сыграть вничью. И наверняка она снова отдаст инициативу сопернику, особенно если забьет быстрый гол, как во встрече с марокканцами. Сборной Ирана пока здесь приходилось лишь обороняться, причем в матче с африканской командой это получилось удачно, а в концовке соперник даже поразил собственные ворота.

Наставник португальцев Фернанду Сантуш всячески предостерегал своих подопечных от недооценки соперника. "Мы видели, как играет Иран и здесь, и в отборочном турнире. Это хорошо организованная команда, которая умеет не только обороняться, но и быстро выходить в контратаку, как в концовке матча с испанцами. Мой коллега хочет выиграть, но и я хочу выиграть, это будет достойное противостояние", - отметил Сантуш.

30-летняя дружба

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш - португалец, он руководил командой родной страны с 1991 по 1993 год и с 2008 по 2010 год. В 2010 году под руководством Кейруша сборная Португалии на чемпионате мира уже в 1/8 финала проиграла испанцам - 0:1. При этом тренерскую карьеру Кейруш начинал более 30 лет назад вторым тренером клуба "Эшторил", где тогда выступал Сантуш. С тех пор они и дружат, являясь почти ровесниками, 65-летний Кейруш лишь на год старше Сантуша.

Смотрите также
Болельщики Ирана и Португалии соревновались в кричалках, ожидая Роналду у отеля в Саранске

Кейруш продолжает рассчитывать в нападении на футболиста казанского "Рубина" Сердара Азмуна, тогда как в центре полузащиты с испанцами сыграл выступавший за пермский "Амкар" Саид Эззатоллахи, чей гол в ворота Давида Де Хеа не был засчитан из-за офсайда. Наставник португальцев Фернанду Сантуш на турнире пока не выпускал на поле полузащитника "Локомотива" и одного из лучших игроков чемпионата России Мануэла Фернандеша.

Кейруш отметил, что остановить Роналду возможно при помощи таких качеств его команды, как уважение, честность, пожертвование и храбрость. "Мы не хотим быть симпатичными неудачниками", - отметил португальский специалист.

Главный арбитр матча команд Ирана и Португалии - Энрике Касерес из Парагвая.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Рыбус: новая тактическая схема игры поляков не сработала на чемпионате мира в России
25 июня, 01:43
Глик: последняя игра сборной Польши в группе ЧМ будет матчем чести
25 июня, 01:16
Щенсный сожалеет, что поляки так рано прощаются с "фантастической атмосферой" ЧМ в России
25 июня, 01:11
День Перу прошел в Парке футбола на Красной площади
25 июня, 00:58
Сборные Испании, Португалии и Ирана определят лишнего на чемпионате мира по футболу
25 июня, 00:19
Сборная России сыграет с командой Уругвая на чемпионате мира по футболу
25 июня, 00:13
Колумбийцы посвятили победу в матче ЧМ с поляками Санчесу, которому угрожали перед игрой
24 июня, 23:58
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White