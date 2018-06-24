Гостей ЧМ-2018 в понедельник ожидают джаз и хороводы

Во всех городах, принимающих матчи чемпионата, будут работать развлекательные площадки с мастер-классами и спектаклями из репертуара российских театров

ТАСС, 25 июня. Болельщики и гости ЧМ-2018 в понедельник смогут пофехтовать мечом в Нижнем Новгороде, послушать джаз в Ростове-на-Дону и приобщиться к классическому искусству в Санкт-Петербурге. В Самаре, где пройдет очередной матч с участием российской сборной, подготовили спортивные игры в фанзоне стадиона и установили дополнительные экраны для посетителей фестиваля болельщиков. Во всех городах, принимающих матчи чемпионата, будут работать развлекательные площадки, на которых можно будет познакомиться с местной культурой и традициями, принять участие в мастер-классах, посмотреть лучшие спектакли из репертуара российских театров.

Бой на мечах и "душ" в фан-зоне

В Самаре эпицентром спортивного праздника станет стадион "Самара Арена", на котором пройдет матч последнего тура группового этапа Россия - Уругвай. Входные ворота для зрителей откроются за три часа до начала матча.

Для болельщиков всех возрастов подготовлена разнообразная развлекательная программа. Все желающие смогут сразиться в футбол с роботом или поиграть в кикер. Кроме того, гостям предложат испытать текбол - новую игру, которая представляет собой гибрид настольного тенниса и футбола.

На фан-фесте в центре города планируется установить дополнительные экраны, чтобы болельщикам было комфортно смотреть трансляцию матча из любой точки. В эти дни в Самаре установилась 30-градусная жара, в понедельник прогнозируется 33 градуса выше нуля в тени. Для спасения от жары на фан-фесте можно будет принять "душ" - волонтеры будут поливать водой всех желающих.

Дополнительную фан-зону организуют к очередному матчу с участием российской сборной и на площади Тысячелетия в Саранске, где пройдет матч между сборными Португалии и Ирана. На площади болельщики смогут попробовать себя в народных мордовских играх и борьбе под названием "Тюштянь налксемат", что в переводе с мордовского означает "Игры Тюшти", названные так по имени героя народного эпоса.

В Казани площадка фестиваля болельщиков откроется выступлением группы "Волга-Волга". Затем гостям будет представлена концертная программа от центра искусств "Шарм", академии популярной музыки Игоря Крутого (Поволжье), академии танца Анастасии Фаттаховой "F-TEAM", театров танца "Дорога из города" и "Изумрудный город". Завершится день сетом от DJ OZZ.

В Нижнем Новгороде в центре культуры "Рекорд" состоятся турниры по историческому фехтованию и современному мечевому бою. Гости региона смогут посмотреть на зрелищные бои, а также сами примерить воинские доспехи и принять участие в поединке. Желающие смогут посетить фестиваль гончарного искусства "Город гончаров" в Богородске Нижегородской области. С 25 по 26 июня в городе будут проходить сразу несколько выставок гончарных изделий, а также мастер-классы по изготовлению керамических изделий.

Симфонические рок-хиты и карильон

В Калининграде, где состоится матч между командами Испании и Марокко, тысячи жителей и гостей города соберутся в фан-зоне на Центральной площади города возле Дома Совета, чтобы следить за трансляцией игры на экране площадью около 120 кв. м. В этот день в фан-зоне пройдут сразу два концерта симфонических оркестров - эстрадно-симфонического оркестра IP Orchestra из Санкт-Петербурга под управление Игоря Пономаренко с программой "Рок хиты", а также Калининградского симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Аркадия Фельдмана.

"Наша программа рассчитана на атмосферу открытой площадки чемпионата и включает произведения, популярные во всем мире. Откроет 40-минутный концерт зажигательный марш из кинофильма "Цирк" Дунаевского, прозвучит фантазия на популярные джазовые мелодии, будет Имперский марш из "Звездных войн". Вся музыка очень эффектная", - сказал Фельдман ТАСС.

У болельщиков, интересующихся музыкальным искусством, в понедельник будет большой выбор досуга в Санкт-Петербурге. Михайловский театр предложит гостям классический балет "Дон Кихот", а Мариинский представит недавно воссозданную постановку балета французского балетмейстера Жозефа Мазилье "Пахита".

В Петропавловской крепости пройдет концерт фестиваля карильонной музыки. Свое мастерство игры на карильоне, механическом инструменте из более чем 20 колоколов, продемонстрируют студенты Санкт-Петербургского государственного университета.

Музыка будет звучать с колокольни Петропавловского собора. В Летнем саду, недалеко от петербургской фан-зоны, продолжится фестиваль "Императорские сады России", его гости смогут посетить научно-развлекательное шоу от Life Science School Университета информационных технологий, механики и оптики университета (ИТМО).

Уральская вечерка и казачьи песни у моря

В фан-зоне Екатеринбурга в день проведения матча между сборными России и Уругвая спортивный дух болельщиков будут поднимать две российские рок-группы "Отава Ё" и We are Police. Болельщиков ждут на концерте "Рахманинов-гала" в Свердловской филармонии, на фестивале национальной кухни народов Урала и на "Традиционной уральской вечерке" в Центре народной культуры Среднего Урала. "Гости будут водить хороводы под звуки гармони и балалайки, танцевать уральские кадрили и парные танцы, играть в традиционные народные игры. По русской традиции гостям будет предложен ароматный травяной чай из самовара", - сообщили организаторы.

В Сочи в предматчевый день (26 июня на стадионе "Фишт" встретятся команды Австралии и Перу - прим. ТАСС) будут работать девять развлекательных площадок - четыре в Центральном и Адлерском районах и пять - в Олимпийском парке. "Поскольку программы рассчитаны на болельщиков из Австралии и Перу, мы решили как можно ярче познакомить гостей с песенной и танцевальной культурой России, сделать акцент на выступление казачьих коллективов народного творчества", - рассказали ТАСС в управлении культуры администрации Сочи.

В общей сложности на девяти площадках в режиме нон-стоп работают более 350 коллективов. Особой популярностью у гостей города пользуются фестиваль болельщиков на площади Южного мола сочинского морского порта. За десять дней его посетили около 170 тыс. гостей. В фан-зоне выступят кавер- группа "Москва-Луна", Марсель, DJ Panda, затем на сцену выйдет шоумен Тимур Родригез.

Подкова на счастье

В Ростове-на-Дону на площадке перед Донской государственной публичной библиотекой будет играть джаз- оркестр, выступят народные вокальные и танцевальные коллективы. Ансамбль джазовой музыки "Диксиленд" ранним утром будет встречать гостей и в аэропорту Платов, где в этот день ждут прибытия большого количества болельщиков из Исландии и Хорватии. Матч между этими командами пройдет на стадионе "Ростов-Арена" во вторник, 26 июня.

По уже сложившейся традиции вечером накануне матча на площадке "Шолохов-центра" пройдет казачий бал, а также мастер-классы по традиционным казачьим ремеслам. Гости города смогут научиться работать на гончарном круге, сплести подкову на счастье из джута, а также расписать и забрать на память о Ростове деревянную игрушку.

Парк напротив стадиона "Волгоград-Арена", открытый в городе в преддверии ЧМ-2018, превратится в сплошную зону культурных и спортивных развлечений. Как уже показали прошедшие в этом городе два матча ЧМ, аттракционы и игровые площадки именно этого парка наиболее востребованы и российскими, и иностранными гостями турнира. В 17:00 на стадионе начнется матч Египет - Саудовская Аравия. А перед ним в парке выступят ансамбль народных инструментов, муниципальный духовой оркестр, Комбо-джаз-бенд, будет организована площадка аквагрима, творческая мастерская, фотозона.

Вторым после стадиона местом притяжением в день матча ЧМ в Волгограде станет фан-зона Фестиваля болельщиков на Центральной набережной. Организаторы фестиваля рассчитывают, что трансляцию матча сборных России и Уругвая сюда придут посмотреть около 10 тыс. человек. Для гостей фан-зоны также подготовлены выступления творческих коллективов, футбольные викторины, конкурсы, победителям которых вручат сувениры с символикой ЧМ-2018.