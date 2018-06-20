Сборная России сыграет с командой Уругвая на чемпионате мира по футболу

Команды в очной встрече разыграют первое место в группе А

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Сборные России и Уругвая сыграют в понедельник на "Самара-Арене" в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира по футболу в группе А. Ничья или победа сохранит за российской командой первое место в квартете, в случае успеха уругвайцев именно они займут первую строчку в таблице. Сборные России и Уругвая одержали по две победы, досрочно гарантировав себе выход в 1/8 финала чемпионата мира. Хозяева при этом обыграли команды Саудовской Аравии и Египта с общим счетом 8:1, уругвайцы же добились двух минимальных побед со счетом 1:0. Встреча команд России и Уругвая начнется в 17:00 мск, при этом их соперники в 1/8 финала определятся позднее - во время заключительных матчей в группе В, которые начнутся в 21:00 мск. Как российская, так и уругвайская команда могут встретиться со сборными Испании, Португалии или Ирана.

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Сборная Уругвая - двукратный чемпион мира, в 2010 году уругвайцы заняли на чемпионате мира четвертое место, при этом семь участников турнира восьмилетней давности приехали и в Россию - во главе с тренером Оскаром Табаресом. Большинству уругвайских футболистов уже исполнилось 30 лет, однако опытные футболисты продолжают успешно выступать в европейских топ-клубах. В ворота команды Саудовской Аравии забил победный гол Луис Суарес из "Барселоны", тогда как его напарник по нападению Эдинсон Кавани выступает за французский "Пари Сен-Жермен". Уругвайцы обладают одной из сильнейших в Европе связок центральных защитников - Диего Годин и Хосе Мария Хименес выступают за мадридский "Атлетико" и очень сильны как у своих ворот, так и чужих. Именно Хименес забил победный мяч в ворота сборной Египта, однако в Самаре он вряд ли сыграет из-за небольшого повреждения. Оба своих гола на турнире уругвайцы забили после стандартных положений и навесов полузащитника Карлоса Санчеса. Цельной атакующей игры соперники россиян здесь пока не показывают. Не исключено, впрочем, что опытнейший Табарес построил подготовку команды с расчетом на плей-офф, и уругвайцы постепенно набирают форму. Черчесов изменений в составе не обещает Если уругвайцы в последний раз не выходили из группы на ЧМ в 2002 году, то сборная России впервые в своей истории выступит в плей-офф. Решение задачи-минимум, несомненно, сказалось на общем настроении российских футболистов. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал раскрывать подробности состава команды на матч с уругвайцами, отметив, что будут играть те, кто лучше готов, отталкиваясь при этом от рекомендаций медицинского штаба. Так что изменений в составе хозяев, связанных с желанием поберечь ведущих игроков, не предвидится. При этом Александр Головин и Федор Смолов получили в предыдущих матчах желтые карточки, в случае очередного предупреждения они пропустят игру 1/8 финала. Однако Черчесов дал понять, что это не повлияет на выбор состава, предстоит важная игра чемпионата, выбирать соперника не приходится. Не сыграет в матче с уругвайцами лишь получивший мышечную травму Алан Дзагоев, который даже не полетел в Самару.

При этом в составе сборной Уругвая некоторые изменения в составе будут, учитывая, что команда у Табареса возрастная. Уругвайская пресса анонсирует до восьми замен в составе уругвайцев, хотя Табарес подтверждать эту информацию не стал. Он заявил, что его футболисты находятся в хорошей форме, не нуждаются в отдыхе и без проблем смогут сыграть на турнире все семь матчей. При этом никто из уругвайцев в стартовых матчах не получил желтых карточек, так что беречь игроков по дисциплинарным мотивам Табаресу не нужно. Главным арбитром матча назначен Маланг Дьедиу из Сенегала. Египтяне имеют шанс одержать первую победу в истории ЧМ В 17:00 мск на "Волгоград-Арене" пройдет другой матч группы А - между командами Саудовской Аравии и Египта. Потерпев по два поражения, обе сборные лишились надежд на выход в плей-офф. Египтяне имеют шанс одержать первую победу в истории на чемпионатах мира. "Фараоны" выступали на турнирах в 1934 и 1990 годах, в шести матчах лишь дважды сыграв вничью, случилось это 28 лет назад во встречах с командами Нидерландов (1:1) и Ирландии (0:0).

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