Sky: британские болельщики жалеют, что не взяли с собой свои семьи в Россию на ЧМ-2018

Телеканал отмечает, что правительство Великобритании "только лишь посеяло панику перед чемпионатом"

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Британские болельщики жалеют, что не взяли с собой свои семьи и не убедили своих друзей поехать вместе с ними в Россию болеть за сборную Англии на чемпионате мира по футболу. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News.

"Все болельщики в один голос расскажут вам о теплом, восторженном и удивительном приеме, который им оказали россияне. Они говорят, что правительство только лишь посеяло панику перед чемпионатом", - замечает телеканал. "Мы безмерно благодарны русским. Борис Джонсон [глава МИД Великобритании] не знает, о чем говорит", - сказал английский болельщик Пол Конрой из Ливерпуля.

Матчи чемпионата мира будут проходить в России до 15 июля в 11 городах страны. Англия попала в группу G вместе со сборными Бельгии, Панамы и Туниса. Ранее в воскресенье англичане крупную победу со счетом 6:1 над командой Панамы, которая позволила им обеспечить себе участие в плей-офф чемпионата мира. В первом матче сборная Англии оказалась сильнее команды Туниса (2:1).