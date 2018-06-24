Колумбийцы посвятили победу в матче ЧМ с поляками Санчесу, которому угрожали перед игрой

Колумбийцы в матче второго тура группового этапа турнира разгромили поляков со счетом 3:0

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Колумбии по футболу посвятила победу на чемпионате мира над поляками своему игроку Карлосу Санчесу, который получил массу угроз в свой адрес в связи с удалением, которое он заработал в предыдущем матче с японцами. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман.

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Колумбийцы в матче второго тура группового этапа турнира разгромили поляков со счетом 3:0. Стартовала южноамериканская команда с поражения в матче с японцами (1:2), в котором практически всю игру провела в меньшинстве - Санчес был удален за то, что прервал рукой полет мяча в ворота, находясь в своей штрафной площади. По этой причине полузащитник получил сотни угроз в социальных сетях от болельщиков национальной команды.

"Вначале хотелось бы сказать несколько слов о Карлосе Санчесе, поскольку последние дни он столкнулся с непростой ситуацией. Мы всей командой старались поддержать его, этот результат хотели бы посвятить ему", - сказал Пекерман.

"Этот матч был очень важным, поэтому мы подготовились к нему, продемонстрировав многое из того, что планировали. Потихоньку мы находим свою лучшую форму, мы всегда хотели играть именно так", - добавил он.

В заключительном туре группового этапа 28 июня пройдут матчи Япония - Польша (Волгоград) и Сенегал - Колумбия (Самара). Поляки уже потеряли шанс на выход в следующую стадию турнира.