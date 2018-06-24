Тренер поляков Навалка признал, что колумбийцы по праву обыграли их в матче ЧМ

Колумбийцы в матче второго тура группового этапа турнира разгромили поляков со счетом 3:0

"Колумбийская сборная была намного лучше, я их искренне поздравляю, - сказал Навалка. - Сегодня мы выложились полностью, использовали все ресурсы в нападении. После пропущенного мяча мы атаковали, используя наших опытных игроков, но нам противостояли не менее сильные футболисты, такие, как Хуан Куадрадо, Хамес Родригес и другие. Мы стали больше атаковать, но оставляли свободное пространство, поскольку надо было отыгрываться, но у нас не шла игра, колумбийцы же использовали контратаки и забили еще два мяча".

"Наши футболисты играли настолько, насколько могли на протяжении всего матча, но мы проиграли сильной команде, и это надо принять, - добавил он. - Сегодняшний мяч был равным до тех пор, пока мы не пропустили мяч. После пропущенного гола мы изменили схему игры, стали больше атаковать, но это спорт, и я приношу свои извинения за этот результат, но завтра будет новый день, а с этим поражением надо смириться".

Специалист заметил, что соперник во многих компонентах игры превзошел поляков. "В том числе и во владении мячом, поэтому мы и не смогли сыграть наравне с колумбийской сборной", - заявил он.

В заключительном туре группового этапа 28 июня пройдут матчи Япония - Польша (Волгоград) и Сенегал - Колумбия (Самара).