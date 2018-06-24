Матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира между сборными Хорватии и Исландии состоится на стадионе "Ростов-Арена" 26 июня

Матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира между сборными Хорватии и Исландии состоится на стадионе "Ростов-Арена" 26 июня. Хорваты уже обеспечили себе место в плей-офф турнира, победив команды Нигерии (2:0) и Аргентины (3:0).

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Болельщики из Хорватии проехали на фургоне 8 тыс. километров, чтобы попасть на матч чемпионата мира с участием своей сборной, который пройдет в Ростове-на-Дону. Об этом рассказал ТАСС один из путешественников Кристиан.

"12 дней ехали, с остановками. Вот наш фургон с кроликом Багс Банни, комфортная машина, но дороги не очень, трясло сильно. По пути в Россию мы проехали через Словению, Италию, Австрию, Германию, Польшу, Литву, Белоруссию, Украину - всего около 8-9 тысяч км. Нас пятеро", - рассказал Кристиан из хорватского города Риека.

По словам его друга Алена, они уже успели попробовать русский борщ и шашлык. "Мы были в Калининграде, затем в Москве, Нижнем Новгороде, сейчас приехали в Ростов. Я надеюсь, мы выиграем, со счетом 2:0, забьют голы Крамарич и Манджукич. Вообще, организация чемпионата великолепная, Россия - красивая страна, и стадионы нам понравились, мы уже попробовали борщ и шашлык, это очень вкусно, похоже на нашу традиционную еду", - сказал Ален.

После двух матчей хорваты лидируют в группе D, набрав шесть очков. Ниже располагаются нигерийцы с тремя очками, а также исландцы и аргентинцы, набравшие по одному баллу.