Шесть сборных вышли в 1/8 финала ЧМ по футболу после двух туров группового этапа

В плей-офф точно выступят команды России, Уругвая, Франции, Хорватии, Англии и Бельгии

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Шесть команд обеспечили себе участие в 1/8 финала чемпионата мира по футболу после двух туров группового раунда. Окончательный состав 1/8 финала станет известен по итогам трех туров, групповой этап завершится 28 июня. В группе А определились все участники плей-офф за тур до завершения первого раунда. Сборные России и Уругвая набрали максимальное количество очков (по шесть) и в третьем туре разыграют первое место в очной встрече, которая пройдет 25 июня в Самаре. В случае ничейного результата россияне сохранят лидерство за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В матче между сборными Египта и Саудовской Аравии, не набравших очков, станут известны третья и четвертая команды квартета. В группе В три команды претендуют на выход в 1/8 финала - сборные Испании, Португалии и Ирана. Испанцам и Португальцам, на счету которых по четыре очка, достаточно сыграть вничью с командами Марокко и Ирана соответственно, чтобы обеспечить себе места в 1/8 финала. Иранцам, у которых три очка, для этого надо побеждать португальцев. Сборную Ирана может устроить и ничья, если испанцы крупно проиграют команде Марокко, которая уступила в двух играх, не забив ни одного мяча. В матче 1/8 финала лидер группы А 30 июня в Сочи сыграет со второй командой квартета В. Лучшая сборная группы В 1 июля на московском стадионе "Лужники" встретится со второй командой квартета А. Сборная Аргентины впервые с 2002 года может оказаться вне плей-офф В группе С сборная Франция решила вопрос выхода в плей- офф за два тура, обыграв австралийцев (2:1) и перуанцев (1:0). Перед заключительным туром второе место с четырьмя очками занимает команда Дании, которая в случае ничейного результата в матче с французами обеспечит себе участие в 1/8 финала. Сборная Австралии (1 очко) продолжит выступление в турнире в случае победы над командой Перу (0) и поражения датчан в матче с французами.

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В группе D ни одна из команд не потеряла шансы на выход в плей-офф. Первое место с высокой вероятностью займет обеспечившая себе место в 1/8 финала команда Хорватии, на счету которой шесть очков. Она может потерять лидерство в случае поражения от исландцев и победы нигерийцев (3 очка). При равенстве очков для распределения мест в первую очередь учитывается разница мячей - на данный момент хорваты забили пять и не пропустили ни одного мяча, у нигерийцев два забитых и два пропущенных. Командам Исландии и Аргентины, имеющим по одному очку, необходимо побеждать хорватов и нигерийцев соответственно, чтобы сохранить шансы на выход из группы. И надо это сделать как можно с большим количеством голов, чтобы в случае равенства очков превзойти конкурента по разнице мячей. Сборная Аргентины, которая является действующим серебряным призером чемпионата мира, в предыдущий раз не выходила из группы чемпионата мира на турнире 2002 года, который проходил в Японии и Южной Кореи. В 1/8 финала лидер группы С сыграет 30 июня в Казани против второй команды квартета D, лидер группы D - 1 июля в Нижнем Новгороде со второй сборной квартета С. Команда Германии продолжает попытки защитить титул В группе Е на выход претендуют три команды - Бразилии, Швейцарии (обе - по 4 очка) и Сербии (3).

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В заключительном туре сборные Бразилии и Сербии встретятся в очном матче. При ничейном результате и поражении швейцарцев в матче с костариканцами (0) сборная Бразилии займет первое место. Вторыми станут сербы или швейцарцы в зависимости от разницы забитых и пропущенных мячей, количества голов. В случае равенства этих показателей в следующий раунд выйдет сборная Швейцарии за счет победы над командой Сербии (2:1). В группе F сложилась уникальная ситуация, при которой шесть очков не гарантировали пока сборной Мексики выход в плей-офф. Это единственный квартет, где команда со стопроцентным результатом не смогла решить к третьему туру вопрос выхода в 1/8 финала. Конкурентами мексиканцев являются сборные Германии и Швеции, имеющие по три очка. Немецкая команда в заключительном туре сыграет со сборной Южной Кореи, не набравшей ни одного очка. Действующие чемпионы мира могут выйти в следующий раунд турнира и в случае поражения в своем матче, если шведы проиграют мексиканцам. На данный момент у сборных Германии и Швеции одинаковая разница и количество мячей, но действующие чемпионы мира опережают скандинавов по личным встречам (сборная Германии обыграла команду Швеции со счетом 2:1). Также шансы на выход не потеряла команда Южной Кореи, уступившая ранее шведами (0:1) и мексиканцами (1:2). Для участия в 1/8 финала им нужна победа над немцами и поражение шведов. Если сборная Германии не выйдет в 1/8 финала, она станет третьим подряд действующим чемпионом мира, который завершил выступление на групповой стадии турнира после команд Италии (2010 год) и Испании (2014). Первые места групп Е и F сыграют со вторыми местами групп F и Е в Самаре и Нижнем Новгороде соответственно. Англичане и бельгийцы ждут соперников по 1/8 финала из группы H Из группы G в 1/8 финала вышли команды Англии и Бельгии, имеющие по шесть очков. В заключительном туре команды встретятся друг с другом. В случае ничейного результата лидер будет определяться за счет дополнительных показателей. Учитывая одинаковую разницу мячей и число голов, то первая команда определится по наименьшему количеству желтых и красных карточек. Обладатели третьего и четвертого мест определятся в матче сборных Панамы и Туниса.

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