Футболист сборной Колумбии Хамес Родригес признан лучшим игроком матча ЧМ с поляками

Игра прошла на "Казань-Арене" и завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Колумбии, Родригес сделал две результативные передачи

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Колумбии по футболу Хамес Родригес признан лучшим игроком матча чемпионата мира с командой Польши. Об этом сообщает пресс- служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборная Польши проиграла колумбийцам в матче ЧМ и лишилась шансов на выход в плей-офф

Игра прошла на "Казань-Арене" и завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Колумбии. Родригес сделал две результативные передачи.

Колумбийцы набрали три очка и поднялись на третье место в группе. Сборная Польши, которая не набрала ни одного очка в двух матчах, лишилась шансов на выход в плей-офф. Первое место в группе делят команды Сенегала и Японии (по 4 очка). В заключительном туре группового этапа 28 июня пройдут матчи Япония - Польша (Волгоград) и Сенегал - Колумбия (Самара).