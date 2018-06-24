Сборная Польши проиграла колумбийцам в матче ЧМ и лишилась шансов на выход в плей-офф

Футболисты сборной Колумбии добились победы со счетом 3:0

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Колумбии разгромила команду Польши со счетом 3:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встречу группы H, которая прошла на "Казань-Арене", посетили 42 873 зрителя, что стало рекордом посещаемости стадиона.

Счет в матче на 40-й минуте открыл защитник сборной Колумбии Ерри Мина. На 70-й минуте отличился нападающий Радамель Фалькао, для которого этот гол стал 30-м за национальную команду. Третий гол на счету полузащитника Хуана Куадрадо (75-я минута). Две голевые передачи отдал полузащитник Хамес Родригес.

Сборные Колумбии и Польши встречались в шестой раз, но впервые на официальном турнире. Колумбийцы одержали четвертую победу, дважды выигрывали поляки. Для сборной Колумбии этот матч стал 20-м на чемпионатах мира.

Колумбийцы набрали три очка и поднялись на третье место в группе. Сборная Польши, которая не набрала ни одного очка в двух матчах, лишилась шансов на выход в плей-офф. Первое место в группе делят команды Сенегала и Японии (по 4 очка). В заключительном туре группового этапа 28 июня пройдут матчи Япония - Польша (Волгоград) и Сенегал - Колумбия (Самара).