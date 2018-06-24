Матч ЧМ между сборными Польши и Колумбии установил рекорд посещаемости "Казань-Арены"

На игру пришли 42 873 зрителя

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Польши и Колумбии установил рекорд посещаемости "Казань-Арены". На игру пришли 42 873 зрителя.

Предыдущий рекорд был установлен 20 июня в матче второго тура группового этапа чемпионата мира между командами Ирана и Испании. Тогда игру посетили 42 718 зрителей.

"Казань-Арена" принимает третий матч чемпионата мира, 16 июня на стадионе состоялась встреча сборных Франции и Австралии (2:1). Тогда игру посетили 41 279 зрителей.