Болельщики Ирана и Португалии соревновались в кричалках, ожидая Роналду у отеля в Саранске

САРАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Встреча автобуса с футболистами сборной Португалии, которые в понедельник сыграют с иранцами в групповом этапе чемпионата мира по футболу, переросла в соревнования по фанатским кричалкам, которые устроили болельщики обеих команд.
Около семи часов вечера у отеля Mercure в Саранске, куда должен был приехать автобус со сборной Португалии, собрались несколько сотен болельщиков из России и Ирана. "Я болею за сборную Ирана, но мой любимый футболист - Роналду, и я хочу его увидеть", - признался ТАСС один из болельщиков. Вскоре на газоне у отеля появились и болельщики Португалии. Некоторые из них приехали в Россию на минивэне и ради встречи бросили ужин, который устроили в импровизированном патио у автобуса, но не забыв при этом прихватить бокалы с вином.
При появлении португальцев болельщики Ирана отошли в сторону, стали дуть в вувузелы и скандировать название своей страны. Португальцы приняли вызов и стали кричать: "Оле, Португалия, Криштиану Роналду, что вы делаете здесь?" Последний вопрос был обращен к иранцам. Те нисколько не обиделись и решили сбить соперника с толка, начав скандировать: "Португалия, Португалия", а потом "Россия, Россия"; жители Саранска, наблюдавшие за этими соревнованиями, одобрительно зааплодировали.
Несколько иранских болельщиков пришли в стан команды соперника, вручили португальцам свой национальный флаг и принялись с ними фотографироваться. Приезд сборной Португалии болельщики Ирана, Португалии и России встретили аплодисментами.
Чемпионат мира проходит в 11 городах России. На стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске прошли два матча группового этапа. 16 июня сыграли сборные Дании и Перу (1:0), 19 июня японцы обыграли колумбийцев со счетом 2:1. В Саранске пройдут еще два матча группового этапа: команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса - 28 июня.