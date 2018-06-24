Болельщики Ирана и Португалии соревновались в кричалках, ожидая Роналду у отеля в Саранске

При появлении португальцев болельщики Ирана отошли в сторону, стали дуть в вувузелы и скандировать название своей страны

САРАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Встреча автобуса с футболистами сборной Португалии, которые в понедельник сыграют с иранцами в групповом этапе чемпионата мира по футболу, переросла в соревнования по фанатским кричалкам, которые устроили болельщики обеих команд.

Около семи часов вечера у отеля Mercure в Саранске, куда должен был приехать автобус со сборной Португалии, собрались несколько сотен болельщиков из России и Ирана. "Я болею за сборную Ирана, но мой любимый футболист - Роналду, и я хочу его увидеть", - признался ТАСС один из болельщиков. Вскоре на газоне у отеля появились и болельщики Португалии. Некоторые из них приехали в Россию на минивэне и ради встречи бросили ужин, который устроили в импровизированном патио у автобуса, но не забыв при этом прихватить бокалы с вином.