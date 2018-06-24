Быстрый футбол не помог сборным Сенегала и Японии одержать победу в очном матче ЧМ

Матч чемпионата мира в Екатеринбурге впервые прошел при хорошей погоде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Сборные Японии и Сенегала остались не удовлетворены ничьей в матче чемпионата мира по футболу, который в воскресенье прошел на "Екатеринбург-Арене". Обе команды играли в быстрый, жесткий футбол, но при этом допускали технические ошибки, которые помешали одной из команд одержать победу, о чем после матча рассказали главные тренеры обеих сборных. Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала со счетом 2:2 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. На 11-й минуте гол забил нападающий сборной Сенегала Садио Мане, на 71-й - защитник Мусса Ваге, который стал самым молодым африканским игроком (19 лет 8 месяцев), забивавшим на чемпионатах мира. В составе команды Японии отличились полузащитники Такаси Инуи (34) и Кейсуке Хонда (78).

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Сборные Японии и Сенегала встречались в четвертый раз в истории. Ранее в товарищеских матчах дважды выигрывали сенегальцы, еще одна встреча завершилась вничью. Японцы и сенегальцы делят первое место в группе H, набрав по четыре очка. В следующем матче 28 июня японцы в Волгограде сыграют с поляками, сенегальцы в Самаре - с колумбийцами. Догонялки и правильные замены Матч чемпионата мира в Екатеринбурге впервые прошел при хорошей погоде. До этого в дни матчей в Екатеринбурге было по-апрельски прохладно - 13 градусов выше нуля, дул сильный ветер, шли дожди. Привыкшие к тридцатиградусной жаре сенегальцы во время матча устроили настоящую африканскую дискотеку - с одной из временных трибун на весь стадион был слышен стук барабанов и периодическое вступление труб и рожков. Под знакомые мотивы сенегальцы с первых минут встречи перехватили мяч и уже на 11-й минуте Садио Мане открыл счет. "Мы начали хорошо, хотели с первых минут завладеть инициативой. И вначале у нас это получилось", - отметил после матча тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе. По его словам, у команды сенегальцев было много преимуществ и можно было побеждать, но японцы стали играть лучше технически. По словам главного тренера японцев Акиро Нисино, голкипер японской сборной Эйдзи Кавасима сожалеет о допущенной в начале матча ошибке. "Он принял такое решение, и об этом сожалеет. Быстро пришел в себя, Кавасима спас наши ворота. Конечно, его действия будут проанализированы", - отметил тренер сборной Японии.

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По его словам, гол в начале первого тайма не разобщил японских футболистов. "Понимали, что Сенегал - это не та сборная, которую можно обыграть, а нам еще и гол забили. Но ребята успокоились, перестали нервничать, мы сумели устроить атаку и очень успешно", - сказал Нисино уточнив, что добиться ничейного счета японцам помогли и грамотные замены во время матча. Тренер японской сборной подчеркнул, что его подопечные подошли в хорошей физической форме к матчу, играли в быстрый футбол, показывали хорошую скорость, несмотря на то, иногда не могли догнать сенегальцев на поле. Решающие встречи Нисино выразил удовлетворение тем, как японские футболисты перехватывали мяч. Однако эта ситуация не устраивала сенегальских журналистов, которые вели на медиа- трибунах себя очень эмоционально: подпрыгивали, махали руками, громко кричали и плакали, когда очередной мяч влетал в ворота японцев. Их поведение за время матча вызывало беспокойство у волонтеров, которые делали им замечания. Сенегальские журналисты извинялись за эмоциональное поведение, но при опасном моменте вновь заглушали медиа-трибуны своими криками. "Японцы играли так, как мы ожидали. Это очень техничная команда, которая здорово играет в пас. Мы старались выталкивать их из зоны комфорта, воспользовались ошибками соперника. Японцы играли более технично, сравнивали счет, они сыграли лучше нас, а мы сыграли хуже, чем в матче с поляками", - сказал Сиссе.

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