Футболист сборной Японии Йосида доволен ничьей в матче ЧМ с сенегальцами

Игрок отметил, что сборная Японии ожидала больше трудностей на турнире

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Японии Майя Йосида доволен результатом матча чемпионата мира по футболу с командой Сенегала. Об этом футболист сообщил журналистам после матча.

Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала со счетом 2:2 в матче группового этапа чемпионата мира в Екатеринбурге.

"Мы хотели бы, конечно, сегодня получить три очка, но для обеих команд одно очко - это нормально. Это было не легко, думаю, что во второй половине [матча] мы могли переломить ситуацию и забить еще гол. Но одно очко - это тоже хорошо, это справедливо", - сказал Йосида.

Он отметил, что сборная Японии ожидала больше трудностей на ЧМ-2018. "Мы очень хорошо боролись, мы хорошо играем, и у нас все еще есть шанс. Нужно сосредоточиться на игре с Польшей. Думаю, настрой сейчас гораздо лучше, чем был", - рассказал игрок.

Сборные Японии и Сенегала набрали по четыре очка и делят первое место в группе. Следующий матч японцы проведут 28 июня в Волгограде против сборной Польши, сенегальцы в Самаре - с командой Колумбии.