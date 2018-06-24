Футболист сборной Сенегала Н'Диай заявил, что удивлен теплым приемом команды в России

В воскресенье сборная Сенегала сыграла вничью с командой Японии со счетом 2:2 в матче группового этапа чемпионата мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Сенегала довольна тем, как ее приняли в России, где проходит чемпионат мира по футболу. Об этом журналистам сказал полузащитник африканской команды Альфред Н'Диай.

В воскресенье сборная Сенегала сыграла вничью с командой Японии со счетом 2:2 в матче группового этапа чемпионата мира, встреча прошла в Екатеринбурге.

"Россия меня очень удивила, эта страна нас очень хорошо приняла, она очень толерантная. Мне казалось, что у нас будут проблемы в России, но все проходит очень благополучно", - отметил Н'Диай.

По мнению сенегальца, японская команда хорошо подготовилась к чемпионату мира и могла одержать победу в прошедшем матче. Он добавил, что обе команды показали хорошую игру.

Сборные Японии и Сенегала набрали по четыре очка и делят первое место в группе. Следующий матч японцы проведут 28 июня в Волгограде против сборной Польши, сенегальцы в Самаре - с командой Колумбии.