Первый поезд с болельщиками сборных Саудовской Аравии и Египта прибыл в Волгоград

На первой платформе вокзала шумно и весело - египетские болельщики, некоторые в головных уборах фараонов в обнимку с русскими фотографируются прямо на перроне

ВОЛГОГРАД, 24 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Первый из пяти дополнительных специальных поездов, организованных РЖД для доставки болельщиков в Волгоград на матч чемпионата мира по футболу Египет - Саудовская Аравия, прибыл вечером в воскресенье в Волгоград, сообщает корреспондент ТАСС.

На первой платформе вокзала шумно и весело - египетские болельщики, некоторые в головных уборах фараонов в обнимку с русскими фотографируются прямо на перроне. Затем они выходят на Привокзальную площадь и восклицают от удивления и восторга - перед ними в лучах света и освежающих водяных брызгах предстает знаменитый сталинградский фонтан "Детский хоровод". И вновь развернутые флаги, футбольные "оле-оле- оле" и фотографии на память.

"Египет обязательно выиграет этот матч и Салах забьет гол, мы будем очень болеть, поддерживать нашу команду", - говорит болельщик из Египта Мустафа.

По данным пресс-службы волгоградского отделения Приволжской железной дороги, в дополнительных поезде приехали и еще приедут в понедельник болельщики из Египта, Саудовской Аравии, а также россияне из других городов, которые заранее приобрели билеты на этот матч. В понедельник в первой половине дня прибудут еще четыре таких поезда, в каждом из которых примерно по 400 человек - три из Москвы и один из Ростова-на-Дону.

"За время дороги мы успели сдружиться и с египтянами и саудовцами, общались без проблем, очень все хорошие ребята, завтра встретимся на матче. Болеть буду за красивую игру, ну и хотелось бы, чтобы голов было побольше", - улыбается житель Подольска Александр Соловьев.

Матчи ЧМ в Волгограде

Волгоград является одним из городов, где проходят матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. В нем расположен 45-тысячный стадион "Волгоград-Арена", на котором уже состоялись два матча - 18 июня сборная Англии обыграла сборную Туниса (2:1), 22 июня сборная Нигерии выиграла у исландцев (2:0), 25 июня состоится матч Египет - Саудовская Аравия и 28 июня здесь сыграют сборные Польши и Японии. На Центральной набережной Волгограда организована площадка Фестиваля болельщиков.