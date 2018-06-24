Сенегалец Ваге заявил, что для него было большой честью забить гол на чемпионате мира

В матче со сборной Японии Ваге стал самым молодым африканским игроком (19 лет 8 месяцев), забивавшим на чемпионате мира

В матче со сборной Японии Ваге стал самым молодым африканским игроком (19 лет 8 месяцев), забивавшим на чемпионате мира. Сборные Сенегала и Японии сыграли вничью (2:2).

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Сенегала по футболу Мусса Ваге рассказал журналистам, что для него было большой честью забить гол на чемпионате мира в матче с командой Японии.

"Это большая честь забить на чемпионате мира, - сказал он. - Мои родители очень рады за меня, весь наш народ счастлив, что самое важное. Так что доволен и я, и это очень важно, - сказал Ваге. - Приехать на чемпионат мира - мечта для меня, а выйти на поле в матче мирового первенства - это еще что-то большее, и я очень доволен, что могу представлять свою страну".

В первом матче команда Сенегала в Москве обыграла сборную Польши со счетом 2:1. "Мы хотели квалифицироваться в плей-офф, хотели победить, но не получилось. На чемпионате мира не бывает легких матчей, так что нам нельзя расслабляться и нужно хорошо подойти к следующей игре. С поляками нам игралось сложнее, но мы смогли справиться, а сегодня не смогли победить, но это футбол", - подчеркнул Ваге.

В следующем матче команда Сенегала сыграет 28 июня в Самаре с колумбийцами.