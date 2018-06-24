Первая группа исландских болельщиков прибыла в Ростов на матч своей команды с хорватами

В понедельник исландская сборная проведет тренировку на стадионе "Ростов-Арена" и пресс-конференцию

Сборная Исландии матч с командой Нигерии чемпионата мира по футболу проводила в Волгограде. В поединке с нигерийцами, который состоялся 22 июня, исландцы уступили со счетом 0:2. Следующий матч островитяне проведут в Ростове 26 июня с командой Хорватии. Поезд, на котором ехали первые исландские болельщики, вышел из Волгограда в 07:23 мск и прибыл в Ростов-на-Дону спустя 14 часов.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Первая группа болельщиков сборной Исландии прибыла в воскресенье вечером на железнодорожный вокзал Ростова-на-Дону, приехав на поезде из Волгограда. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в первой группе болельщиков прибыли 70 человек.

Сборная Исландии по футболу прибыла в Ростов-на-Дону на матч ЧМ с командой Хорватии

"Я первый раз в жизни еду так долго на поезде, - признался ТАСС болельщик Рагнар из Рейкьявика. - Вместе со мной из Волгограда приехало 70 человек. Что я могу сказать о своем сегодняшнем путешествии? Россия большая и очень жаркая".

"Насколько я знаю, мы первые болельщики из Исландии, кто приехал в Ростов, - продолжил собеседник ТАСС. - Но на матче нас будет здесь несколько тысяч. Нашу команду ждет большая поддержка".

В понедельник исландская сборная проведет тренировку на стадионе "Ростов-Арена" и пресс-конференцию. Матч группы D между сборными Исландии и Хорватии состоится во вторник, 26 июня.

Команда Исландии на ЧМ-2018 базируется и проживает в Геленджике, она заселилась в один из ростовских отелей в 19:00. В первом матче на чемпионате мира исландцы 16 июня в Москве на стадионе "Спартак" сыграли вничью с командой Аргентины - 1:1, вторая встреча с командой Нигерии завершилась поражением - 0:2. Перед заключительным туром сборная Исландии с одним очком занимает третье место, хорваты идут первыми (6 очков).