Футболист сборной Сенегала Ваге назвал команду Японии сильным соперником в матче ЧМ

Встреча завершилась со счетом 2:2, игрок отметился в игре забитым мячом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Сенегала Мусса Ваге назвал команду Японии очень сильным соперником. Об этом футболист сообщил журналистам после матча.

Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала в матче чемпионата мира

Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала со счетом 2:2 в матче группового этапа чемпионата мира в Екатеринбурге. Ваге забил второй гол команды Сенегала на 71-й минуте.

"Это был очень трудный день. Япония - это очень сильная команда. Следующая игра будет хорошей, надеюсь, что мы победим", - сказал Ваге.

Сборные Японии и Сенегала набрали по четыре очка и делят первое место в группе. Следующий матч японцы проведут 28 июня в Волгограде против сборной Польши, сенегальцы в Самаре - с командой Колумбии.