Сиссе: сенегальцам нужно хорошо подготовиться к последней игре в группе ЧМ с колумбийцами

Главный тренер сборной Сенегала отметил игру японской команды

В воскресенье сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала со счетом 2:2 в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча группы H прошла в Екатеринбурге.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Сенегала по футболу должны провести хорошую подготовку к матчу заключительного тура группового этапа чемпионата мира против команды Колумбии, чтобы продолжить выступления на турнире. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе.

"Есть небольшое разочарование, потому что сегодня не было той большой команды, которая сыграла в первом матче (сенегальцы обыграли поляков со счетом 2:1). Тем не менее, мы не проиграли, смогли взять очко, дважды заставляли соперников отыгрываться. Да и не стоит недооценивать команду Японии. Нам остается третий матч, к которому надо хорошо подготовиться и выиграть", - сказал Сиссе.

Главный тренер сборной Сенегала отметил игру японской команды. "Конечно, игроки немного расстроены, потому что ход матча складывался в нашу пользу. Но японцы сыграли очень хорошо. Стоит довольствоваться этой ничьей", - заметил он.

Сиссе не стал давать прогнозы на выход своей команды из группы. "Сложно загадывать, выйдем ли мы из группы, здесь собраны команды, в матче с которыми надо бороться до самого конца. Может произойти всякое. Сейчас для нас главное - хорошо подготовиться", - сказал тренер.

Сборные Японии и Сенегала набрали по четыре очка и делят первое место в группе. В воскресенье в Казани проходит матч других команды группы Польша - Колумбия. Следующий матч японцы проведут 28 июня в Волгограде против сборной Польши, сенегальцы в Самаре - с командой Колумбии.