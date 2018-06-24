Инуи: результат матча ЧМ-2018 между сборными Японии и Сенегала закономерен

Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала со счетом 2:2 в матче группового этапа чемпионата мира в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Японии Такаси Инуи считает, что результат матча чемпионата мира по футболу между сборными Японии и Сенегала закономерен. Об этом футболист сообщил журналистам после матча.

Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала в матче чемпионата мира

Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала со счетом 2:2 в матче группового этапа чемпионата мира в Екатеринбурге.

"Мы постарались, но сборная Сенегала тоже был сильна, все было честно. Это заслуга всей команды, все сражались, изо всех сил", - сказал Инуи.

Сборные Японии и Сенегала набрали по четыре очка и делят первое место в группе. Следующий матч японцы проведут 28 июня в Волгограде против сборной Польши, сенегальцы в Самаре - с командой Колумбии.