Хонда: сборной Японии не важно, с кем играть в случае выхода в плей-офф ЧМ

Полузащитник добавил, что имеет двойственные чувства в отношении результатов матча против команды Сенегала

Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала со счетом 2:2 в матче группового этапа чемпионата мира. Второй мяч японской сборной на 78-й минуте забил Хонда.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Японии не придает значения, какой соперник ей достанется в случае выхода в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, так как сильны обе команды - Бельгии и Англии, которые могут стать оппонентами японцев. Такое мнение высказал журналистам после матча против команды Сенегала на "Екатеринбург-Арене" полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда.

"Мне без разницы. Я полагаю, это будет Англия или Бельгия - обе команды сильные, поэтому не имеет значения, против какой из них играть", - сказал Хонда.

Он добавил, что имеет двойственные чувства в отношении результатов матча против команды Сенегала (2:2). "Я счастлив, но, конечно, мы хотели выиграть этот матч, поэтому у меня двойственные чувства. У нас будет важная игра против команды Польши и только три дня на подготовку - мы должны как можно быстрее восстановиться", - отметил Хонда.

По его словам, команда старалась играть агрессивно, поэтому удалось забить два гола.

Сборные Японии и Сенегала набрали по четыре очка и делят первое место в группе. Следующий матч японцы проведут 28 июня в Волгограде против сборной Польши, сенегальцы в Самаре - с командой Колумбии.