Мане: футболисты сборной Сенегала хотят пройти как можно дальше на ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Сенегала по футболу на чемпионате мира 2018 года хотят пройти как можно дальше. Об этом журналистам заявил нападающий сенегальской команды Садио Мане.

В воскресенье сборная Сенегала сыграла вничью с командой Японии со счетом 2:2. Сенегальцы дважды по ходу встречи выходили вперед, однако упустили победу в концовке матча.

"Я, скорее, разочарован, у нас в любом случае были возможности выиграть этот матч. Но мы должны оставаться сильной командой, уметь принимать такие матчи, делать из них выводы и двигаться дальше, надо лучшим образом подготовиться к следующей игре. Каковы наши амбиции? Мы хотим пройти как можно дальше", - сказал Мане.

В турнирной таблице группы H сенегальцы и японцы имеют в активе по четыре очка. В заключительном туре сборная Сенегала в Самаре сыграет с командой Колумбии, японцы в Волгограде встретятся с поляками. Оба матча пройдут 28 июня.