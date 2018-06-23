Диппредставительство было открыто двумя странами на время ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Около 35 тысяч болельщиков из Аргентины посетят Россию за время чемпионата мира по футболу 2018 года, большая часть из них, около 20 тысяч, приедут на матч в Санкт-Петербурге против команды Нигерии, который состоится 26 июня. Об этом сообщил журналистам посол Аргентины в России Рикардо Лагорио на презентации выездного консульства Аргентины и Бразилии в Петербурге.

Фанаты из Аргентины год копили деньги на ЧМ и приехали на матч не в тот Новгород

"35 тысяч аргентинцев приезжают в Россию. Большая часть из них приедут в Санкт-Петербург [на матч с нигерийцами]. Так, в Нижнем Новгороде было на стадионе 20 с лишним тысяч аргентинцев, примерно это же количество мы ожидаем в Петербурге", - сказал Лагорио.

Диппредставительство было открыто двумя странами на время ЧМ-2018. Его сотрудники с 14 июня помогают гостям чемпионата из Аргентины и Бразилии. Наибольшее число обращений связаны с утерей паспорта, миграционной карты и необходимостью обратиться в медицинские учреждения. Впрочем, подчеркнули в консульстве, пока количество обращений в петербургское выездное представительство не превысило сорока.

Для бразильских болельщиков был разработан специальный гид по городам России, в которых проходят матчи команды. Дипработники из Аргентины также подготовили информацию о стране для своих сограждан и разместили ее в интернете.

Сборная Аргентины после двух матчей занимает в своей группе последнее место, набрав одно очко. Нигерийцы идут на втором месте с тремя очками.