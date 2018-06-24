Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов посетил расположение сборной России по футболу

В понедельник российские футболисты проведут заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира против команды Уругвая

В понедельник российские футболисты проведут заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира против команды Уругвая. Встреча пройдет в Самаре и начнется в 17:00 мск. Сборная России досрочно обеспечила себе выход в плей-офф мирового первенства, одержав победы над командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).

Кузнецов является воспитанником челябинской школы хоккея, где в 2009 году начал свою профессиональную карьеру в составе "Трактора". Всего в Континентальной хоккейной лиги он провел 251 матч, набрав 167 очков по системе "гол +пас" (78+89). В 2010 году россиянин был задрафтован в первом раунде под общим 26-м номером клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", а в сезоне-2013/14 начал выступать в составе команды. За четыре года в заокеанской лиге Кузнецов сыграл 403 матча, набрав 316 очков (103+213).