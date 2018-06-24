Россию покинули четыре болельщика сборной Аргентины, участвовавшие в драке с хорватом

Посол Аргентины в России сообщил, что среди 35 тыс. фанатов национальной сборной "было всего 10 случаев неподобающего поведения"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Четыре футбольных фаната из Аргентины, участвовавшие в драке после матча их команды со сборной Хорватии по футболу, покинули территорию Российской Федерации. Об этом сообщил журналистам посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио в воскресенье в ходе презентации выездного консульства Аргентины и Бразилии в Петербурге.

"Есть видео, где четыре аргентинца бьют одного человека, предположительно, хорвата. У них были изъяты Fan ID, они покинули территорию Российской Федерации. Как посол Аргентины, я хотел бы отметить, что среди 35 тыс. фанатов [из Аргентины на ЧМ-2018] было всего 10 случаев неподобающего поведения, остальные болельщики наслаждаются футболом", - сказал посол.

Ранее стало известно, что правительство Аргентины попросило власти РФ задержать и депортировать аргентинских болельщиков, участвовавших в драке на стадионе в Нижнем Новгороде во время матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии. Матч между командами Аргентины и Хорватии закончился со счетом 3:0.