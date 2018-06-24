Тренер сборной Сенегала считает, что японцы играли лучше его команды в матче ЧМ-2018

Специалист отметил, что сенегальцы разочарованы ничьей в этой встрече, добавив, что нападающий Садио Мане сыграл неплохо

Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала со счетом 2:2 в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча группы H прошла в Екатеринбурге.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Японии выглядела лучше команды Сенегала в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Такое мнение журналистам высказал главный тренер африканской сборной Алиу Сиссе.

"Японцы играли так, как мы ожидали. Это очень техничная команда, которая здорово играет в пас. Мы старались выталкивать их из зоны комфорта, воспользовались ошибками соперника. Японцы играли более технично, сравнивали счет. Они сыграли лучше нас, а мы сыграли хуже, чем в матче с поляками", - сказал Сиссе.

Он отметил, что сенегальцы разочарованы ничьей в этой встрече, добавив, что нападающий Садио Мане сыграл неплохо. Сиссе надеется, что он покажет максимум возможностей в матче с командой Колумбии.

"Нам надо более агрессивно играть в отборе мяча, нужно больше сосредоточенности, надо все-таки удерживать мяч. В следующей игре надо над этим поработать, у нас было много брака", - добавил тренер.

Сборные Японии и Сенегала набрали по четыре очка и делят первое место в группе. Следующий матч японцы проведут 28 июня в Волгограде против сборной Польши, сенегальцы в Самаре - с командой Колумбии.