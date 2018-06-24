историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
24 июня, 20:54
Сантуш: матч ЧМ между сборными Португалии и Ирана будет игрой двух сильных команд
Фернанду Сантуш
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Ближайшие матчи
25 июня, 17:00
Групповой этап
УругвайРоссия
25 июня, 17:00
Групповой этап
Саудовская АравияЕгипет
25 июня, 21:00
Групповой этап
ИранПортугалия
расписание всех игр
Встреча состоится 25 июня в Саранске

САРАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Ирана будет игрой двух сильных команд. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер португальской сборной Фернанду Сантуш.

Матч между сборными Ирана и Португалии состоится 25 июня в Саранске. Португальская команда в первой встрече на турнире сыграла вничью с испанцами (3:3), а затем выиграла у марокканцев (1:0). После двух туров в активе сборных Испании и Португалии по 4 очка, у команды Ирана - 3, у марокканцев - 0.

"Я видел матчи иранцев на отборочной стадии и уверен, что эта команда сильна, - сказал Сантуш. - В последнем матче они хорошо выступили. Команда хорошо организована, тактически сильна, игроки умеют хорошо переходить в контратаки. Завтра матч будет напряженным, обе команды будут стараться сделать все для победы, это будет игра двух сильных соперников".

"Иран - лучшая азиатская команда. Будут моменты в игре, когда у нас возникнут сложности", - добавил тренер.

Все четыре мяча сборной Португалии на турнире забил капитан Криштиану Роналду. "Роналду обеспечивает преимущество, в какой команде бы он ни играл, он всегда выделяется. Совершенно ясно, что это не будет игра одного Роналду, это будет игра двух сильных команд. Думаю, мы сможем показать все, на что способны и выйдем в 1/8 финала турнира", - заключил Сантуш.

Команды, занявшие два первых места в группе В, в 1/8 финала чемпионата мира сыграют со сборными России и Уругвая.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Футболист сборной Японии Йосида доволен ничьей в матче ЧМ с сенегальцами
24 июня, 22:40
Футболист сборной Сенегала Н'Диай заявил, что удивлен теплым приемом команды в России
24 июня, 22:38
Первый поезд с болельщиками сборных Саудовской Аравии и Египта прибыл в Волгоград
24 июня, 22:17
Сенегалец Ваге заявил, что для него было большой честью забить гол на чемпионате мира
24 июня, 22:15
Первая группа исландских болельщиков прибыла в Ростов на матч своей команды с хорватами
24 июня, 22:10
Футболист сборной Сенегала Ваге назвал команду Японии сильным соперником в матче ЧМ
24 июня, 22:03
Сиссе: сенегальцам нужно хорошо подготовиться к последней игре в группе ЧМ с колумбийцами
24 июня, 21:59
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White