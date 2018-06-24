Сантуш: матч ЧМ между сборными Португалии и Ирана будет игрой двух сильных команд

Встреча состоится 25 июня в Саранске

САРАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Ирана будет игрой двух сильных команд. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер португальской сборной Фернанду Сантуш.

Матч между сборными Ирана и Португалии состоится 25 июня в Саранске. Португальская команда в первой встрече на турнире сыграла вничью с испанцами (3:3), а затем выиграла у марокканцев (1:0). После двух туров в активе сборных Испании и Португалии по 4 очка, у команды Ирана - 3, у марокканцев - 0.

"Я видел матчи иранцев на отборочной стадии и уверен, что эта команда сильна, - сказал Сантуш. - В последнем матче они хорошо выступили. Команда хорошо организована, тактически сильна, игроки умеют хорошо переходить в контратаки. Завтра матч будет напряженным, обе команды будут стараться сделать все для победы, это будет игра двух сильных соперников".

"Иран - лучшая азиатская команда. Будут моменты в игре, когда у нас возникнут сложности", - добавил тренер.

Все четыре мяча сборной Португалии на турнире забил капитан Криштиану Роналду. "Роналду обеспечивает преимущество, в какой команде бы он ни играл, он всегда выделяется. Совершенно ясно, что это не будет игра одного Роналду, это будет игра двух сильных команд. Думаю, мы сможем показать все, на что способны и выйдем в 1/8 финала турнира", - заключил Сантуш.

Команды, занявшие два первых места в группе В, в 1/8 финала чемпионата мира сыграют со сборными России и Уругвая.