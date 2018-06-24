Бывший футболист сборной Уругвая Лугано прилетел в Самару на матч команды с россиянами

Начиная с 17:00 мск, в самарский аэропорт прилетели различными рейсами более ста уругвайских болельщиков

Лугано поздоровался с поджидавшими его в зале прилета журналистами, но от общения с прессой вежливо отказался и проследовал к выходу. Бывшего капитана сборной также узнали уругвайские болельщики, прибывшие в Самару тем же рейсом.

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Бывший капитан сборной Уругвая по футболу Диего Лугано прилетел в воскресенье вечером в Самару накануне матча третьего круга группового этапа чемпионата мира Уругвай - Россия. Об этом корреспондент ТАСС сообщает из самарского аэропорта Курумоч.

Лугано выступал за сборную Уругвая с 2003 по 2014 год, сыграв 95 матчей, он был капитаном сборной на ЧМ-2010, где команда заняла четвертое место.

Начиная с 17:00 мск, в самарский аэропорт прилетели различными рейсами более ста уругвайских болельщиков. Как рассказал журналистам болельщик из Уругвая Мануэль, он приехал на чемпионат со своим дедушкой, которому 85 лет. В России они уже одиннадцатый день, побывав в Москве, Санкт- Петербурге, Ростове и теперь в Самаре. "В России мы впервые, это красивая страна, люди доброжелательные, нам здесь нравится", - сказал болельщик.

"Надеюсь, что мы победим в матче с Россией. Думаю, счет будет 3:1 в нашу пользу", - отметил уругваец Мартин.

Сборные России и Уругвая сыграют 25 июня в Самаре в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира.