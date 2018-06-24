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24 июня, 20:51
Нисино: японцам не хватило точности для победы над сенегальцами
Главный тренер сборной Японии Акира Нисино
© Донат Сорокин/ТАСС
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Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала со счетом 2:2 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Команде Японии не хватило точности для победы в матче чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге над сенегальцами, сообщил тренер сборной Японии Акира Нисино.

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Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала в матче чемпионата мира

Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала со счетом 2:2 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. На 11-й минуте гол забил нападающий сборной Сенегала Садио Мане, на 71-й - защитник Мусса Ваге, который стал самым молодым африканским игроком (19 лет 8 месяцев), забивавшим на чемпионате мира. В составе команды Японии отличились полузащитники Такаси Инуи (34) и Кейсуке Хонда (78).

"Если бы мы были точнее, то мы бы победили. Во втором тайме играли на победу, заработали золотое очко, так как команда Сенегала непростая, надеемся, что это заработанное очко позволит выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу", - сказал Нисино. --0--шнм/нвк/хв/аз

"Удалось сдержать Мане"

Нисино также сообщил, что его подопечным удалось сдержать атаки сенегальского полузащитника Садио Мане.

"Нам удалось сдержать Садио Мане. В частности, с ним неплохо поработал Хироки Сакаи, он очень хорошо сдерживал Мане, нейтрализовал и, конечно, угрозу ограничил. Но нас беспокоит нечто другое - Мане положительно влиял на сенегальцев, вел их в атаку, но мы нормально противодействовали Садио Мане", - отметил Нисино.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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