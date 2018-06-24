Шоколадную фигуру Месси представили в Бронницах в честь дня рождения футболиста

Сам торт выполнен в виде футбольного поля весом 150 кг, в центре которого располагается 170 сантиметровая фигура футболиста в натуральную величину

Во время чемпионата мира сборная Аргентины, капитаном которой является Месси, базируется в подмосковных Бронницах, в перерывах между матчами команда тренируется на базе СДЮСШОР имени Сыроежкина. В воскресенье 24 июня Месси исполнился 31 год.

БРОННИЦЫ /Московская область/, 24 июня /ТАСС/. Шоколадный торт-копию футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси представили в подмосковных Бронницах в день его рождения. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Сам торт выполнен в виде футбольного поля весом 150 кг, в центре которого располагается 170 сантиметровая фигура футболиста в натуральную величину. По словам главного кондитера Дарьи Малкиной, на создание шоколадной скульптуры ушло шесть дней. "Мы случайно узнали, что во время проведения чемпионата мира по футболу, известный футболист Лионель Месси будет отмечать свой главный праздник, поэтому решили сделать ему такой подарок, недалеко от тренировочной базы аргентинской команды. Сама фигура весит около 60 кг, на создание фигуры ушло шесть полных дней", - сказала Дарья журналистам.

Изначально саму фигуру хотели передать футболисту, однако представители Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) настояли на том, чтобы фигура была передана в Музей истории города Бронницы. После презентации фигуры, основой торта - футбольным полем - смогли угоститься все желающие. Стоит отметить, что именинник без подарка не остался - футболисту была передана точная копия Кубка мира по футболу весом в три с половиной килограмма, выполненная из Гжели.

Представители AFA поблагодарили кондитеров и жителей города, отметив, что Россия всегда славилась гостеприимством и широкой душой.

На клубном уровне Месси выступает за испанскую "Барселону" с 2003 года, за это время он девять раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира, лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, когда завоевали серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком турнира.