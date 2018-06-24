Пепе: нельзя считать, что сборная Португалии уже попала в плей-офф ЧМ

В заключительном матче группового этапа турнира португальцы сыграют с командой Ирана

САРАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии уважает команду Ирана и не думает о том, что уже вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал защитник португальской сборной Пепе.

Матч заключительного тура группы В чемпионата мира между сборными Ирана и Португалии состоится 25 июня в Саранске.

"Мы попытаемся выложиться и хорошо сыграть. Это возможность для нас выйти в следующую стадию турнира. Нельзя говорить, что Португалия одной ногой в плей-офф. Мы уважаем нашего соперника - сборную Ирана", - отметил Пепе.

Португальская команда в первой встрече на турнире сыграла вничью с испанцами (3:3), а затем переиграла марокканцев (1:0). Все мячи сборной Португалии на турнире забил капитан Криштиану Роналду. После двух туров в активе сборных Испании и Португалии по 4 очка, у команды Ирана - 3, у марокканцев - 0.

В матче со сборной Испании нападающий испанцев Диего Коста локтем ударил Пепе, после чего забил гол. Судьи не стали просматривать эпизод, засчитав взятие ворот. "Коста уже прокомментировал. Нас наказали, потому что гол был засчитан", - считает Пепе.

Чемпионат мира завершится 15 июля.