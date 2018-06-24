Мане: футболисты сборной Сенегала разочарованы ничьей в матче с японцами

Матч группы H, который прошел в Екатеринбурге, завершился со счетом 2:2

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Сенегала разочарована ничейным результатом в матче чемпионата мира с командой Японии. Об этом журналистам заявил сенегальский нападающий Садио Мане.

Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала в матче чемпионата мира

Матч группы H, который прошел в Екатеринбурге, завершился со счетом 2:2. Мане открыл счет в игре на 11-й минуте.

"Мы очень разочарованы ничьей. Было много голевых моментов, мы могли выиграть. Следующая игра будет решающей, и мы попытаем получить очки, чтобы выйти в 1/8 финала чемпионата", - сказал Мане.

Сборные Японии и Сенегала набрали по четыре очка и делят первое место в группе. Следующий матч японцы проведут 28 июня в Волгограде против сборной Польши, сенегальцы в Самаре - с командой Колумбии.