Футболист Левандовский вошел в состав сборной Польши на матч ЧМ с командой Колумбии

Также стал известен состав сборной Колумбии

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Нападающий немецкой "Баварии" Роберт Левандовский вошел в стартовый состав сборной Польши на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Колумбии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью состав сборной Польши выглядит следующим образом: Войцех Щенсный, Михал Паздан, Ян Беднарек, Бартош Берешиньский, Лукаш Пищек, Яцек Горальский, Гжегож Крыховяк, Мацей Рыбус, Петр Желиньский, Роберт Левандовский, Давид Ковнацкий.

В отборочном цикле к чемпионату мира 2018 года Левандовский забил 16 голов, став лучшим бомбардиром квалификационного турнира в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В матче первого тура мирового первенства против команды Сенегала (1:2) нападающий провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

Также стал известен состав сборной Колумбии на игру: Давид Оспина, Сантьяго Ариас, Ерри Мина, Хоан Мохика, Давинсон Санчес, Вилмар Барриос, Абель Агилар, Хамес Родригес, Хуан Куадрадо, Хуан Кинтеро, Радамель Фалькао.

Встреча группы H между сборными Польши и Колумбии пройдет в воскресенье в Казани. Начало встречи - 21:00 мск.