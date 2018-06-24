историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
24 июня, 20:29
Эксперт: российские футболисты по движению на поле на ЧМ выглядят лучше уругвайцев
Футболисты сборной России
© Петр Ковалев/ТАСС
Ближайшие матчи
25 июня, 17:00
Групповой этап
УругвайРоссия
25 июня, 17:00
Групповой этап
Саудовская АравияЕгипет
25 июня, 21:00
Групповой этап
ИранПортугалия
расписание всех игр
бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Ролан Гусев считает, что команда Уругвая выглядит тяжеловато

САМАРА, 24 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты сборной России в плане движения на поле на чемпионате мира превосходят уругвайцев. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Ролан Гусев.

Сборные России и Уругвая проведут друг с другом заключительный матч третьего тура в группе А в Самаре 25 июня. Хозяева турнира выиграли в первых двух турах у команд Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), уругвайцы же одержали над ними победы с одинаковым счетом 1:0. Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф.

"Сборная Уругвая сама по себе сейчас выглядит тяжеловато в плане движения, ничем меня не впечатлила. Наши ребята выглядят гораздо легче, быстрее, - сказал Гусев. - Да, у уругвайцев [Эдинсон] Кавани и [Луис] Суарес - игроки непростые, но наши ребята сейчас находятся в очень хорошем состоянии. Если они продолжат играть в том же духе, как и играли предыдущие два матча, то и уругвайцев сумеют обыграть".

Лучшим игроком прошедших двух матчей с участием сборной России признавался полузащитник испанского "Вильярреала" Денис Черышев, забивший на турнире три мяча. "Черышев отличается скоростью, быстротой принятия решения. Если бы его травмы не преследовали, он гораздо бы больше принес пользы своим командам", - отметил Гусев.

В 1/8 финала турнира соперниками сборной России могут стать испанцы, португальцы или иранцы. Команды, которые выйдут в плей-офф из группы B, определятся 25 июня, когда пройдут встречи Иран - Португалия и Испания - Марокко.

"Когда наши ребята выйдут на футбольное поле, то я не думаю, что они будут думать о том, кто им попадется в 1/8 финала - они будут играть в свой футбол. На этом чемпионате мира я не вижу, что кто-то здесь наголову кого-то сильнее. Явного фаворита я тут не вижу, и думаю, что наши смогут обыграть и испанцев, и португальцев", - подчеркнул Гусев.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Футболист сборной Японии Йосида доволен ничьей в матче ЧМ с сенегальцами
24 июня, 22:40
Футболист сборной Сенегала Н'Диай заявил, что удивлен теплым приемом команды в России
24 июня, 22:38
Первый поезд с болельщиками сборных Саудовской Аравии и Египта прибыл в Волгоград
24 июня, 22:17
Сенегалец Ваге заявил, что для него было большой честью забить гол на чемпионате мира
24 июня, 22:15
Первая группа исландских болельщиков прибыла в Ростов на матч своей команды с хорватами
24 июня, 22:10
Футболист сборной Сенегала Ваге назвал команду Японии сильным соперником в матче ЧМ
24 июня, 22:03
Сиссе: сенегальцам нужно хорошо подготовиться к последней игре в группе ЧМ с колумбийцами
24 июня, 21:59
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White