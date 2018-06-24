Эксперт: российские футболисты по движению на поле на ЧМ выглядят лучше уругвайцев

бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Ролан Гусев считает, что команда Уругвая выглядит тяжеловато

САМАРА, 24 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты сборной России в плане движения на поле на чемпионате мира превосходят уругвайцев. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Ролан Гусев.

Сборные России и Уругвая проведут друг с другом заключительный матч третьего тура в группе А в Самаре 25 июня. Хозяева турнира выиграли в первых двух турах у команд Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), уругвайцы же одержали над ними победы с одинаковым счетом 1:0. Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф.

"Сборная Уругвая сама по себе сейчас выглядит тяжеловато в плане движения, ничем меня не впечатлила. Наши ребята выглядят гораздо легче, быстрее, - сказал Гусев. - Да, у уругвайцев [Эдинсон] Кавани и [Луис] Суарес - игроки непростые, но наши ребята сейчас находятся в очень хорошем состоянии. Если они продолжат играть в том же духе, как и играли предыдущие два матча, то и уругвайцев сумеют обыграть".

Лучшим игроком прошедших двух матчей с участием сборной России признавался полузащитник испанского "Вильярреала" Денис Черышев, забивший на турнире три мяча. "Черышев отличается скоростью, быстротой принятия решения. Если бы его травмы не преследовали, он гораздо бы больше принес пользы своим командам", - отметил Гусев.

В 1/8 финала турнира соперниками сборной России могут стать испанцы, португальцы или иранцы. Команды, которые выйдут в плей-офф из группы B, определятся 25 июня, когда пройдут встречи Иран - Португалия и Испания - Марокко.

"Когда наши ребята выйдут на футбольное поле, то я не думаю, что они будут думать о том, кто им попадется в 1/8 финала - они будут играть в свой футбол. На этом чемпионате мира я не вижу, что кто-то здесь наголову кого-то сильнее. Явного фаворита я тут не вижу, и думаю, что наши смогут обыграть и испанцев, и португальцев", - подчеркнул Гусев.