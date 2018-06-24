Британский диджей Окенфолд сочинил трек о чемпионате мира в России

Знаменитый продюсер отметил, что Россия профессионально организовала турнир

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Британский продюсер и трансдиджей Пол Окенфолд сочинил трек про чемпионат мира по футболу в России, он исполнит его в воскресенье на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде. Об этом артист рассказал журналистам перед выступлением.

"Наша цель - показать хорошее шоу на фан-фесте. Сегодня я буду играть особенный трек, сделал его специально для вас, буду играть несколько песен, которые сделал к чемпионату мира", - сказал он.

Выступление Окенфолда запланировано на площадке фестиваля болельщиков в 23:05 мск.

Знаменитый продюсер отметил, что Россия профессионально организовала турнир.

"Очень хорошо и профессионально, я сильно наслаждался этим всем", - сказал он, отвечая на просьбу оценить организацию чемпионата.

В воскресенье сборная Англии со счетом 6:1 одержала победу над командой Панамы в матче второго тура. "Игра была фантастическая, столько голов, я так счастлив. Четыре раза я был на чемпионатах мира. Но на этом невозможно угадать победителя, им может стать кто угодно", - убежден диджей.

Окенфолд выступит в воскресенье в 23:05 мск на площадке фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде.

Город в общей сложности примет четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, игру 1/8 финала и четвертьфинал.